Slovenci v času kosila začenjajo lov na elito

SP divizije I, skupine A, 1. krog

Glavno mesto Madžarske je v teh dneh hokejsko obarvano. Domačini, Slovenci, Italijani, Kazahstanci, Poljaki in Britanci bodo do sobote v Budimpešti igrali na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A. Slovenci so favoriti za eno od prvih dveh mest, ki prinašata vstopnico za elito, iz katere so izpadli lani.

Prvo tekmo prvenstva bodo risi, ki na prvenstvu skupine B igrajo osmič po letu 2001, ko so se prvič uvrstili v elito, odigrali ob 12.30. Nasprotnik bo na papirju najmanj kakovostna reprezentanca, Velika Britanija. Reprezentanci sta se na prvenstvih divizije I srečali sedemkrat, Slovenci so zmagali štirikrat, dvakrat sta remizirali, enkrat pa so zmagali Britanci. Na vseh treh zadnjih srečanjih so slavili naši hokejisti, a ne prav prepričljivo. Na zadnjem dvoboju leta 2012 so nasprotnika strli s 3:2.

Slovenci so na treh pripravljalnih tekmah enkrat zmagali (z 12:1 proti Hrvaški) in dvakrat izgubili (2:3 v podaljšku z Madžari, 1:2 z Avstrijci), Birtanci pa so dvakrat priznali premoč Litvi (2:3, 2:7).

"Po ogledu njihove tekme z Litvo lahko rečem, da bomo morali igrati precej pametno. Gre za moštvo, ki igra precej severnoameriški stil hokeja. Nikakor jih ne gre podcenjevati. Pomembno bo, da bomo ohranili hitrost in svojo raven," je pred uvodnim srečanjem opozoril slovenski selektor Kari Savolainen.

Ta v Budimpešti iz različnih razlogov ne računa na kopico izkušenih reprezentantov (Jana Urbasa, Mitjo Robarja, Anžeta Kopitarja, Žigo Jegliča, Davida in Marcela Rodmana ...).

Ob Sloveniji gre favorita za napredovanje iskati med Italijani, ki so iz elite izpadli lani, domačini Madžari in Kazahstanci. Neugoden nasprotnik znajo biti tudi Poljaki, Veliko Britanijo pa gre pričakovati pri dnu lestvice.

Ob 16. uri sledi srečanje gostiteljev in Kazahstana, zvečer pa se bosta udarili Italija in Poljska.

Druga tekma Slovence čaka v ponedeljek ob 16. uri proti Poljakom.

Seznam slovenske reprezentance za SP Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Aleksandar Magovac (Sij Acroni Jesenice), Matic Podlipnik (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM), Sabahudin Kovačević (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM) Napadalci (13): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub