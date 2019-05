Težko je zadržati zbranost, Slovenci po prepotrebne točke v boju za obstanek

Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda ob 15.30 palice prekrižala z Madžarsko. Slovenci bodo v boju za obstanek v tem rangu tekmovanja lovili prepotrebne prve točke, vzhodni sosedi so jih do zdaj zbrali tri. Premagali so zadnjega nasprotnika risov na SP, Litvo. Med elito se bosta preselili najboljši reprezentanci prvenstva, v tretji razred bo nazadovala najslabša.

Četrti krog svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, bo razpotegnjen čez dva dni. Na edini petkovi tekmi bo na ledu Barys Arene ob 15.30 po slovenskem času tudi naša reprezentanca. Nasproti ji bodo stali Madžari.

Slovenci so na prvih treh tekmah vselej izgubili in so z nič točkami na predzadnjem mestu, vzhodni sosedi so do prve zmage prišli včeraj, ko so se ničle otresli z zmago na outsiderko prvenstva Litvo. "Nič kaj dober občutek ni," je po treh porazih povedal razočarani kapetan risov Anže Kopitar. V izogib še večjemu razočaranja bi bila vsaka točka v boju za obstanek za varovance Iva Jana še kako dobrodošla.

Selektor Ivo Jan upa, da se bodo njegovi varovanci zbrali za zadnji tekmi prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Kljub temu, da je položaj izjemno težak in je po tretji ničli težko držati zbranost, še vedno verjamem, da bodo fantje našli dodatno moč v sebi in da osvojimo najprej tekmo z Madžarsko in zadnjo z Litvo," pa razmišlja slovenski selektor, ki je s svojo ekipo v nezavidljivem položaju.

Slovenci na SP še brez poraza

Reprezentanci Slovenije in Madžarske sta se do danes srečali 33-krat, Slovenci so vknjižili 25 zmag, slavili so tudi na vseh devetih medsebojnih obračunih na svetovnih prvenstvih, kjer so se večinoma srečevali v drugem rangu prvenstev. Zadnjič sta si na prvenstvu nasproti stali lani v Budimpešti, ko so slovenski hokejisti slavili s 4:1. Na zadnjem srečanju pred dnevi na Madžarskem, ko predvsem slovenska ekipa še ni bila popolna, so Madžari zmagali s 7:4.

Slovenci so se z Madžari do zdaj srečali 33-krat, 25-krat so zmagali. Tudi na vseh devetih medsebojnih tekmah na svetovnih prvenstvih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V soboto derbi kroga

Če Slovenci ne bodo premagali Madžarov, jim bo, v primeru, da Litva v soboto izgubi z Južno Korejo, ostala še zadnja priložnost za obstanek, in sicer nedeljski jutranji (8.30) obračun z Litovci.

Sobota ob tekmi Litve in Koreje prinaša še derbi kroga med neporaženima Kazahstanom in Belorusijo.

SP, divizija I, skupina A, 4. krog Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija



Lestvica (napredujeta najboljši reprezentanci, nazaduje najslabša):

Preberite še: