V živo: Slovenci na odmor z izenačenjem

SP divizije I, skupine A, 1. krog

SP, divizija I, skupina A, Budimpešta, 1. krog Prvi krog: Nedelja, 22. april

Velika Britanija : Slovenija 1:1* (1:1, -:-, -:-)

O'Connor 7. (Perlini, Shields, PP1); Gregorc 13. (Urbas)



*tekma se je začela ob 12.30

PP1-zadetekz igralcem več Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Magovac, Gregorc, Verlič, Tičar Urbas; Kovačević, Podlipnik, Drozg, Sabolič, Pance; Vidmar, Kranjc, Ropret, Goličič, Bašič; Pavlin, Hebar, Kuralt, Mušič, Ograjenšek. Selektor: Kari Savolainen. 16.00 Madžarska – Kazahstan

19.30 Poljska – Italija

Prvo tekmo prvenstva risi, ki na prvenstvu skupine B igrajo osmič po letu 2001, ko so se prvič uvrstili v elito, pravkar igrajo proti na papirju najmanj kakovostni reprezentanci, Veliki Britaniji. Reprezentanci sta se na prvenstvih divizije I srečali sedemkrat, Slovenci so zmagali štirikrat, dvakrat sta moštvi remizirali, enkrat pa so zmagali Britanci. Na vseh treh zadnjih srečanjih so slavili naši hokejisti, a ne prav prepričljivo. Na zadnjem dvoboju leta 2012 so nasprotnika strli s 3:2.

Blaž Gregorc je v 13. minuti priigral izenačenje. Foto: Vid Ponikvar

V slovenskih vratih začenja Gašper Krošelj, njegova menjava je Matija Pintarič. Selektor Kari Savolainen je v prvi napad postavil Verliča, Urbasa in Tičarja, ob branilca Blaža Gregorca pa postavil debitanta, Jeseničana Aleksandra Magovca. Še en slovenski debitant Jan Drozg je v drugem napadu z Robertom Saboličem in Žigo Pancetom.

Savolainen je pred obračunom opozoril, da bo treba v tekmo vstopiti pametno in s prstom pokazal na severnoameriški slog Britancev, ki so že na uvodu pokazali, da bo še kako trd oreh za streti. Risi so v obračun vstopili podobno kot v zadnji dve pripravljalni tekmi, precej neodločno. V 7. minuti se je Britancem ob izključitvi Žige Pavlina ponudila priložnost za vodstvo z igralcem več, ki so jo izkoristili. Povsem pokritega Krošlja je s strelom z razdalje matiral Ben O'Connor. Šest minut pozneje je kapetan Jan Urbas s podajo lepo zaposlil Gregorca, ta pa neoviran streljal po sredini in premagal britanskega vratarja Bena Bownsa. Slovenci so se v nadaljevanju otresli začetnega pritiska in nadaljevali bolje, a do konca prvih 20 minut niso več zadeli, tudi ob power-playu ne.

Popoldan obračun adutov za zgornji del lestvice

Ob Sloveniji gre favorita za napredovanje iskati pri Kazahstancih, ki so na prvenstvo prišli s kar nekaj naturaliziranimi hokejisti (zeleno luč za igranje je dobil tudi eden od ključni členov reprezentance švedski vratar Henrik Karlsson, ki je v preteklosti igral tudi v ligi NHL, zadnje sezone pa v KHL). Madžari bodo pred domačimi gledalci trd oreh, v elito, iz katere so s Slovenci izpadli lani, želijo tudi Italijani. Neugoden nasprotnik bi lahko bili tudi Poljaki, Veliko Britanijo pa gre pričakovati pri dnu lestvice.

Ob 16. uri sledi izjemno zanimivo srečanje gostiteljev in Kazahstana, zvečer pa se bosta udarili Italija in Poljska.

Druga tekma Slovence čaka v ponedeljek ob 16. uri proti Poljakom.

Seznam slovenske reprezentance za SP Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Aleksandar Magovac (Sij Acroni Jesenice), Matic Podlipnik (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM), Sabahudin Kovačević (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM) Napadalci (13): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub