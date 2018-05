Kanadčani v domovino poslali olimpijske prvake!

Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine na Danskem sta znana prva polfinalista. V Köbenhavnu so Kanadčani v četrtfinalu po podaljšku premagali olimpijsko prvakinjo Rusijo s 5:4, v Herningu pa so Američani ugnali Čehe s 3:2.

V bitki dveh titanov smo spremljali pravo hokejsko poslastico polno preobratov. Bolje so začeli Javorjevi listi, ki so povedli že z 2:0, a se olimpijski prvaki niso dali in razmaku petih minut druge tretjine izid izenačili na na 2:2. Kanadčane je ponovno v vodstvo popeljal Kyle Turris, Rusi pa spet izenačili (3:3).

Vaja se je ponovila le nekaj minut kasneje, ko je Kanado v tretje vodstvo na tekmi popeljal Pierre-Luc Dubois, dve minuti kasneje pa na 4:4 poravnal Artem Anisimov. Ker redni del ni dal zmagovalca, so se hokejisti udarili še v podaljšku, tam so kratko potegnili Rusi, saj je v peti minuti ob igralci več srečanje odločil napadalec Buffala Ryan O'Reilly.

Tako kot Kanadčani so četrtfinalni dvoboj odlično odprli tudi Američani. Povedli so z 2:0, a so Čehi vrnili udarec in v odlični drugi tretjini prišli do izenačenja (2:2). A to je bilo premalo za polfinale, saj je v zadnji tretjini svoj drugi zadetek na tekmi dosegel najboljši strelec turnirja Patrick Kane in odločil dvoboj. Napadalec Chicaga je že pri 19 točkah (8 zadetkov, 11 podaj).

V sobotnem polfinalu bodo Američani igrali z zmagovalcem dvoboja med Švedsko in Latvijo, Kanadčani bodo čakali na zmagovalce tekme med Finsko in Švico.

Severnjaki z na papirju lažjim delom

Za razliko od popoldanskih obračunov gre zvečer pričakovati dve rezultatsko manj napeti tekmi. A v izločilnih bojih je vse mogoče.

Finci so na tem prvenstvu precej grešili, privoščili so si dva poraza, in to proti reprezentancam, ki sta se poslovili po skupinskem delu (Danska, Nemčija), visoko pa so premagali tako Kanado kot ZDA. Njihov nasprotnik bo Švica, ki je v zadnjih 20 letih le dvakrat igrala v polfinalu. Zadnjič leta 2013, ko sje postala podprvakinja.

Ob 20.15 se po polfinale odpravljajo tudi branilci naslova Švedi. Tri krone so skupinski del opravile s sedmimi zmagami, brez poraza, prejele so najmanj, zgolj devet zadetkov. Tudi Skandinavci bi morali, če ne bo presenečenja, brez večjih zapletov opraviti s svojim četrtfinalnim tekmecem.

Švedi so edina reprezentanca, ki je redni del končala brez poraza. Foto: Reuters

To bo Latvija, ki je na odločilni tekmi za napredovanje z 1:0 razžalostila gostitelje. Latvijci so v četrtfinalu zadnjič igrali leta 2009, ko so v Švici končali na sedmem mestu, kar je njihova najboljša uvrstitev na prvenstvih. Švedom bi lahko štrene mešali, če bo imel odlični vratar Elvis Merzlikins (na lestvici zanesljivosti je na tretjem mestu, takoj za Švedom Andersom Nilssonom) svoj dan.