Prihaja prej, kot so jo pričakovali: klasika, po kateri se bo poslovil velikan

Na Danskem se za največje hokejske nacije šele danes zares začenja svetovno prvenstvo. Že prvi dan izločilnih bojev se bo poslovilo kar nekaj nekaj slovitih imen. Ob 16.15 bo na sporedu prava hokejska klasika, ki jo je le malokdo pričakoval tako zgodaj. Olimpijski prvaki Rusi se bodo za polfinale udarili s Kanadčani. Ob isti uri bo zanimivo tudi med ZDA in Češko. Zvečer bi morali imeti severnjaki Švedi in Finci lažje delo z Latvijci in Švicarji.

"Kanada proti Rusiji vedno zagotavlja odličen spopad, gre za hokejsko klasiko z dolgo brado.Vedno je zabavno igrati proti Rusom, veselim se tekme. Bomo pa morali svojo igro iz skupinskega dela postaviti na višjo raven. V izločilnih bojih bodo odločali posebni elementi, power-play, penalty killing," je pred popoldanskim obračunom z zbornajo komando razmišljal kapetan Kanade Connor McDavid.

Kanadčani, ki svoj pravi obraz pogosto pokažejo šele v izločilnih tekmah, v skupinskem delu niso navdušili. Tesno so izgubili proti ZDA in visoko proti Finski (1:5), Latvijo so strli šele v podaljšku in končali na skromnem tretjem mestu skupine. To je pomenilo, da se bodo udarili z drugouvrščenim iz druge skupine.

Čakajo že sedem let

Rusi Kanade na uradnih tekmah, ko sta bili obe ekipi v močnejših postavah, niso premagali že sedem let. Foto: Reuters

Po porazu proti branilcem naslova Švedom so to postali Rusi, ki so ob porazu proti trem kronam izgubili tudi proti Čehom po podaljšku. Mnogi Rusom očitajo, da ima njihova ekipa premalo izkušenj s svetovnih prvenstev in da pač vsako leto na SP ne moreš priti z najboljšim, kar ima tvoj hokej. Kljub temu najizkušenejši, 39-letni kapetan Pavel Dacjuk, verjame, da so sposobni preskočiti četrtfinalno oviro, tako hiter dvoboj velikanov pa ocenjuje kot odličen za hokejski svet.

Zadnji rezultati medsebojnih tekem govorijo močno v prid Kanade. Rusi je na uradnih tekmah v močnih zasedbah niso premagali že sedem let, vse od leta 2011, ko sta se prav tako srečali v četrtfinalu SP in so slavili z 2:1 (vmes so decembra Rusi sicer premagali Kanado, a so takrat zanjo igrali le hokejisti iz evropskih lig).

ZDA ali Češka?

Bodo Američani spravili na kolena Čehe? Foto: Reuters

V senci najbolj pričakovanega obračuna se bosta ob 16.15 udarili tudi ZDA in Češka. Obe sta v rednem delu izgubili le enkrat. Američane so edini na kolena spravili Finci, Čehe, ki so le tri tekme od šestih dobili po rednem delu, pa še neporaženi Švedi, in še to zgolj za zadetek.

Američani so na SP pogosto pripeljali precej študentsko ekipo, a se je to letos spremenilo, zasedba je precej močna. Zadnja štiri leta so trikrat igrali v polfinalu in osvojili dve bronasti kolajni. Za kaj več od brona pa se je treba vrniti v daljno leto 1960, ko so osvojili enega od dveh naslovov svetovnih prvakov. Čehi so na zadnjih dveh prvenstvih obstali v četrtfinalu, zadnjič so kolajno, bron, osvojili leta 2012, svetovni prvaki pa so zadnjič bili dve leti pred tem.

Finci imajo na papirju lahko delo. Švica je bila v zadnjih 20 letih v polfinalu le dvakrat. So pa tudi nordijci v skupinskem delu dokazali, da niso nepremagljivi. Foto: Reuters

Severnjaki z na papirju lažjim delom

Za razliko od popoldanskih obračunov gre zvečer pričakovati dve rezultatsko manj napeti tekmi. A v izločilnih bojih je vse mogoče.

Finci so na tem prvenstvu precej grešili, privoščili so si dva poraza, in to proti reprezentancam, ki sta se poslovili po skupinskem delu (Danska, Nemčija), visoko pa so premagali tako Kanado kot ZDA. Njihov nasprotnik bo Švica, ki je v zadnjih 20 letih le dvakrat igrala v polfinalu. Zadnjič leta 2013, ko se je v polfinalu tudi ustavila.

Ob 20.15 se po polfinale odpravljajo tudi branilci naslova Švedi. Tri krone so skupinski del opravile s sedmimi zmagami, brez poraza, prejele so najmanj, zgolj devet zadetkov. Tudi Skandinavci bi morali, če ne bo presenečenja, brez večjih zapletov opraviti s svojim četrtfinalnim tekmecem.

Švedi so edina reprezentanca, ki je redni del končala brez poraza. Foto: Reuters

To bo Latvija, ki je na odločilni tekmi za napredovanje z 1:0 razžalostila gostitelje. Latvijci so v četrtfinalu zadnjič igrali leta 2009, ko so v Švici končali na sedmem mestu, kar je njihova najboljša uvrstitev na prvenstvih. Švedom bi lahko štrene mešali, če bo imel odlični vratar Elvis Merzlikins (na lestvici zanesljivosti je na tretjem mestu, takoj za Švedom Andersom Nilssonom) svoj dan.