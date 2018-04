V živo: Slovenci spet vodijo, v 15 je le šlo!

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 4. KROG

SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Četrti krog Petek, 27. april:

Kazahstan : Slovenija 2:3* (2:2, -:-, -:-)

Petuhov 7., Grents 11. (Metalnikov); Verlič 6. (Urbas, Goličič), Urbas 16. (Verlič, Goličič), Verlič 28. (Magovac, Sabolič, PP1)



PP1-zadetek z igralcem več



*tekma se je začela ob 16. uri Postava Kazahstana: Karlsson, Malgin; Dallman, Semjonovo, Starčenko, Rimarec, Kučin; Lakiza, Metalnikov, Mikhailis, Jevdokimov, Grents; Polokhov, Orekhov, Sagadejev, Akolzin, MArkelov, Ibraibekov, Petukhov, Hurkov, Volkov, Asetov. Selektor: Galim Mambetaliev. Postava Slovenije: Krošelj, Stojanovič; Magovac, Gregorc, Drozg, Tičar, Sabolič; Podlipnik, Kovačević, Verlič, Goličič; Pavlin, Kranjc, Kuralt, Mušič, Ograjenšek; Bašič, Pance, Hebar, Ropret. Selektor: Kari Savolainen.

Risi so po presenetljivih porazih v prvih dveh krogih proti Veliki Britaniji in Poljski v tretjem vendarle prišli do zmage nad gostitelji Madžari, ki jih še ohranja v boju za napredovanje v elitni razred svetovnega hokeja.

Zmaga risov nad Kazahstanom je nujna, prav tako nad Italijo v zadnjem krogu prvenstva divizije I skupine A. Če Slovencem spodrsne proti zanje vselej neugodnemu Kazahstanu, bo sanj o napredovanju konec, osredotočiti pa se bodo morali na boj za obstanek v drugem razredu svetovnega hokeja. Slovencem se zadnjič ni uspelo ekspresno vrniti med elito leta 2009, ko je SP drugega razreda potekalo še v dveh skupinah in je iz vsake napredoval le eden. Takrat so risi v Vilni končali na drugem mestu prav za Kazahstanom.

Poškodba razredčila slovensko obrambo

Luka Vidmar je srečanje zaradi poškodbe prepone izpustil. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Šele ob prihodu v dvorano je ob seznamih reprezentanc postalo jasno, da Slelektor Slovenije Kari Savolainen ne bo mogel računati na vseh sedme originalnih branilcev, saj je poškodba prepone to preprečila Luki Vidmarju, česar iz krovne hokejske organizacije, ki na Madžarskem nima predstavnika za stike z javnostmi, tako da to delo nekako opravlja kar sekretar HZS Dejan Kontrec, pred srečanjem niso sporočili, pač pa šele po poizvedovanju novinarjev.

Prvi dve peterki sta tako ostali nespremenjeni, z Drozgom-Tičarjem-Saboličem ter Verličem-Urbasom-Goličičem v napadu, v tretji branilski par se je iz četrtega k Alešu Kranjcu preselil Žiga Pavlin, v zadnji liniji so bili Luka Bašič, Žiga Pance, Andrej Hebar in Anže Ropret.

Razpoloženi drugi napad našel recept za švedski zid

Miha Verlič je v 6. minuti popeljal Slovenijo v vodstvo. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Obračun se ni začel povsem po slovenskih željah, že v tretji minuti je moral na kazensko klop Luka Bašič, njegove soigralce pa je čakalo branjenje z igralcem več, element, v katerem so bili Slovenci pred tekmo najslabše moštvo na prvenstvu. A tokrat so zdržali poskuse Kazahstancev in še sami pritisnili. Kapetan Jan Urbas je po levi ušel nasprotnikom, pred golom prenesel igro na desno do Mihe Verliča, ta pa zadel za vodstvo z 1:0. A veselje Slovencev ni trajalo dolgo.

Jegor Petuhov je za vrati Gašperja Krošlja (njegova menjava je bil Rok Stojanovič) nakazal, da bo zadrsal v eno smer, nato smer spremenil, pridrsal pred slovenskega vratarja in tako dolgo potiskal plošček proti Krošlju - zdelo se je, da ga je že pokril -, da je ta popustil in Kazahstanci so se razveselili izenačenja na 1:1. Izenačenje jim je dalo krila, prevzeli so pobudo, a je bil Krošelj na mestu. Vse do 11. minute, ko se je plošček pred slovenskim golom odbil od drsalke Blaža Gregorca odbil do nasprotnikov, kar je izkoristil Dmitrij Grents in popeljal svojo ekipo v vodstvo.

Jan Urbas je z natančnim strelom po sredini priigral izenačenje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdelo se je, da bo jim bo zadetek dal dodatnega zagona, a so se Slovenci pobrali, v zadnjih minutah zaigrali bolje, spet je bila razigrana predvsem naveza Urbas-Verlič, ki bo v prihodnji sezoni skupaj zaigrala pri nemškem prvoligašu Fischtown Pinguins. V 16. minuti je kapetan po podajah Verliča in Boštjana Goličiča z močnim in natančnim strelom po sredini z vrha krogov matiral Šveda, naturaliziranega Kazahstanca Henrika Karlssona, ki so mu nadeli vzdevek švedski zid. Do tekme s Slovenijo je bil s skoraj 96 odstotki ubranjenimi streli nerešljiva uganka za marsikoga. Verlič je imel po izenačenju še eno priložnost, ko je pred Karlssona prišel sam, a se izid do konca prvega dela ni več spremenil.

V 15. je le šlo

Tudi druga tretjina se je začela s slovensko izključitvijo, na kazensko klop za 10 minut je moral zaradi jezikanja sodnikom po udarcu Andreja Herbarja Žiga Pance. A Slovenci so zdržali tudi drugo z igralcem manj in bili še naprej boljši nasprotnik. V 28. minuti se jim je ponudila prva priložnost za zadetek z igralcem več. Tradicija na tem prvenstvu sicer ni napovedovala nič dobrega - risi so imeli 14 power-playev, izkoristili pa niso nobenega. A tokrat je bila zgodba drugačna. Aleksandar Magovac je na modri črti prišel do ploščka, ustrelil, pred golom pa je plošček spretno preusmeril Verlič in z drugim zadetkom na tekmi priigral drugo vodstvo Slovenije.

19.30 Italija – Velika Britanija Četrtek, 26. april:

Poljska : Madžarska 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Komorski 26., Chmielewski 33.; Sebok 2. (PP1), Benk 10., Hari 41.

Lestvica: 1. Kazahstan 3 tekme - 6 točk

2. Italija 3 - 6

3. Velika Britanija 3 - 6

4. Madžarska 4 - 6

5. Poljska 4 - 3

6. Slovenija 3 - 3 *Prvo- in drugouvrščena reprezentanca napredujeta med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B.

Zadnje tekme SP v Budimpešti: Peti krog Sobota, 28. april

12.30 Kazahstan – Poljska

16.00 Slovenija – Italija

19.30 Madžarska – Velika Britanija