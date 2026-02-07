Slovenski igralci floorball drugič na SP

Slovenska moška reprezentanca v floorballu se je uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo med 4. in 13. decembrom v finskem Tampereju. Izbranci selektorja Gorazda Tomca so v skupinskem delu kvalifikacij v latvijski Liepaji zasedli drugo mesto v skupini B, danes pa v odločilnem obračunu po kazenskih strelih premagali Norvežane s 4:3.

Slovenska izbrana vrsta je v skupinskem delu tekmovanja najprej premagala Madžarsko (2:0) in Ukrajino (10:6), nato pa je izgubila proti favorizirani Latviji (4. na svetovni lestvici) z 2:8. Slednja se je neposredno uvrstila na SP.

To je pomenilo, da morajo Slovenci v boj za tretje mesto na turnirju proti Norveški, ki je v skupini A zasedla drugo mesto za favorizirano Švico. Dvoboj je bil napet, v drugi tretjini so Norvežani povedli, Slovenci pa so v zadnji tretjini prišli do podaljška, v katerem golov ni bilo.

Za Slovence, 16. na svetovni lestvici, sta v rednem delu zadela David Pečlin in dvakrat Nejc Peklaj. V kazenskih strelih pa je odločilni strel v zadnji seriji ubranil Tim Luznar za veliko slavje in zmago proti osmi reprezentanci svetovne lestvice.

Slovenska izbrana vrsta je prvič na SP nastopila pred dvema letoma na Švedskem in zasedla 13. mesto med 16 reprezentancami.