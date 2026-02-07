Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
17.45

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
floorball

Sobota, 7. 2. 2026, 17.45

56 minut

Slovenski igralci floorball drugič na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska reprezentanca v floorballu | Slovenska moška reprezentanca v florbolu se je uvrstila na svetovno prvenstvo. | Foto Matic Ritonja/IFF

Slovenska moška reprezentanca v florbolu se je uvrstila na svetovno prvenstvo.

Foto: Matic Ritonja/IFF

Slovenska moška reprezentanca v floorballu se je uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo med 4. in 13. decembrom v finskem Tampereju. Izbranci selektorja Gorazda Tomca so v skupinskem delu kvalifikacij v latvijski Liepaji zasedli drugo mesto v skupini B, danes pa v odločilnem obračunu po kazenskih strelih premagali Norvežane s 4:3.

Slovenska izbrana vrsta je v skupinskem delu tekmovanja najprej premagala Madžarsko (2:0) in Ukrajino (10:6), nato pa je izgubila proti favorizirani Latviji (4. na svetovni lestvici) z 2:8. Slednja se je neposredno uvrstila na SP.

To je pomenilo, da morajo Slovenci v boj za tretje mesto na turnirju proti Norveški, ki je v skupini A zasedla drugo mesto za favorizirano Švico. Dvoboj je bil napet, v drugi tretjini so Norvežani povedli, Slovenci pa so v zadnji tretjini prišli do podaljška, v katerem golov ni bilo.

Za Slovence, 16. na svetovni lestvici, sta v rednem delu zadela David Pečlin in dvakrat Nejc Peklaj. V kazenskih strelih pa je odločilni strel v zadnji seriji ubranil Tim Luznar za veliko slavje in zmago proti osmi reprezentanci svetovne lestvice.

Slovenska izbrana vrsta je prvič na SP nastopila pred dvema letoma na Švedskem in zasedla 13. mesto med 16 reprezentancami.

floorball
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.