Slovenci zvečer na Francoze

Drugi krog hokejskega turnirja v Tivoliju bosta ob 13. uri odprli Avstrija in Poljska, ob 16.30 sledi tekma med Ukrajino in Romunijo, ob 20. uri pa se bo slovenska hokejska reprezentanca pomerila s Francijo, ki v Ljubljani vsaj na papirju velja za najmočnejšo zasedbo med udeleženci.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki na domačem turnirju igra v pomlajeni zasedbi, je na uvodnem petkovem srečanju s 3:1 premagal Avstrijo, ki je v Ljubljano pripotovala s kopico pripravljalnih tekem v nogah, medtem ko je bil za varovance Matjaža Kopitarja to sploh prvi obračun.

Slovenci bodo danes na led stopili šele ob 20. uri, ko jim bo nasproti stala Francija, ki se v Tivoliju, vsaj na papirju, zdi najmočnejša reprezentanca. Galski petelini so se v petek namučili z Romuni, na koncu so jih premagali s 3:2. Strelec zmagovitega zadetka Jordann Bougro je po tesni zmagi Francozov, ki so imeli v zadnjih dneh težave s koronavirusom (odpovedati so morali dve pripravljalni tekmi s Švico, že prej pa so odigrali dve z Italijo), na pot v Ljubljano pa so se odpravili na dan tekme, za Hokej TV povedal, da se jim je poznalo, da ves teden niso trenirali.

Z novim vladnim odlokom se je pojavila možnost, da se na tekme v tem tednu vrnejo gledalci, a pri Hokejski zvezi Slovenije odločitve o tem, ali bodo v Tivoliju lahko gledalci, še ni.

Risi bi morali maja gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a ga je Mednarodna hokejska zveza zaradi covid-19 že pred meseci odpovedala, tako pa gostijo pripravljalni turnir. Avgusta jih čakajo olimpijske kvalifikacije v Oslu, kjer se bodo v družbi gostiteljev, Danske in Južne Koreje potegovali za eno olimpijsko vozovnico.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) Ponedeljek, 17. maj

13.00 Avstrija – Poljska

16.30 Ukrajina – Romunija

20.00 Francija – Slovenija Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0,2:1,0:2,1:0) - podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija