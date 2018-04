V živo: Slovenci neumorno polnijo mrežo Hrvatov

Pripravljalna tekma Slovenija – Hrvaška

Slovenski hokejisti po olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so po porazu proti Norvežanom končali na devetem mestu, spet združujejo moči. Od 22. do 28. aprila bo v bližini Slovenije, v Budimpešti, svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice).

Že v prvih minutah dali vedeti, v katero smer bo šla tekma

Rok Tičar je že v šesti sekundi načel hrvaško mrežo. Po prvi tretjini je bilo 6:0 za slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Okrnjena zasedba risov je v petek na Bledu začela uradne priprave na SP, pravkar pa igra prvo od treh pripravljalnih tekem. Nasprotnik so Hrvati, ki igrajo v nižjem reprezentančnem razredu od Slovencev.

Ti so obračun odprli odlično. Že po uvodnem dobljenem sodniškem metu, je Rok Tičar prišel do ploščka in ugnal gostujočega vratarja. Še pred koncem druge minute so risi po strelu z razdalje prek Marka Čepona zvišali na 2:0, v četrti minut pa z zadetkom Žige Panceta ušli že na +3. Sredi prve tretjine je po kombiniranju Jana Urbasa in Mihe Verliča Slovenija povedla s 4:0. Hrvati so še naprej težko držali stik s Savolainenovo četo. Ken Ograjenšek je tako v 15. minuti, ko je Slovenija dobila buli zvišal že na 5:0. Tik pred koncem tretjine je Tičar postavil izid prvih 20 minut 6:0.

V slovenskih vratih je stal novinec Rok Stojanovič, ki ni imel veliko dela, se je pa izkazal predvsem ob dveh poskusih Josipa Jazbeca. Slovensko vodstvo je v 28. minuti po napaki Hrvatov zvišal Robert Sabolič, ki se je sam znašel pred golom nasprotnikov in zadel za 7:0, na 8:0 pa so risi zvišali v zadnji sekundi druge tretjine.

Še dva dvoboja s sosedi

Slovence, ki jih vodi Kari Savolainen, po Hrvatih čakata še dva preizkusa. V sredo se bodo na Bledu pomerili z Madžari, 19. aprila pa bodo na Dunaju palice prekrižali še z Avstrijci.

Pripravljalna tekma Nedelja, 8. april, Celje

Slovenija : Hrvaška 8:0* (6:0, 2:0, -:-)

Tičar 1., 20., Čepon 2., Pance 4., Urbas 10., Ograjenšek 15., Sabolič 28. *tekma se je začela ob 17. uri

Nepopolni seznam kandidatov za SP divizije I, skupine A, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (5): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih *seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih