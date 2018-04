Risi na prvem preizkusu

Pripravljalna tekma Slovenija – Hrvaška

Slovenski hokejisti po olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so po porazu proti Norvežanom končali na devetem mestu, spet združujejo moči. Med 22. in 28. aprilom bo nedaleč od Slovenije, v Budimpešti, svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, Skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice).

Okrnjena zasedba risov je v petek na Bledu začela uradne priprave na SP, že danes pa jo čaka prva od treh pripravljalnih tekem. Nasprotnik bodo Hrvati, ki igrajo v nižjem reprezentančnem razredu od Slovencev.

"Prijateljska tekma je vedno dobrodošla, tudi prva bo. Vsekakor je dobro razbiti ritem treningov. Bolje bi bilo igrati s kakšno reprezentanco višjega ranga, a kot po navadi vzamemo, kar imamo, in iz tega poskušamo iztržiti kar se da največ," pred srečanjem z južnimi sosedi pravi napadalec Jan Urbas.

Slovence, ki jih vodi Kari Savolainen, po Hrvatih čakata še dva preizkusa. V sredo se bodo na Bledu pomerili z Madžari, 19. aprila pa bodo na Dunaju palice prekrižali še z Avstrijci.

Pripravljalna tekma

Nedelja, 8. april, Celje

17.00 Slovenija - Hrvaška

Nepopolni seznam kandidatov za SP divizije I, skupine A, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (5): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga)*Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še nastopajo v klubih.