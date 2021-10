Al Hill (skrajno desno) je ob debiju v ligi NHL dosegel dva zadetka in tri asistence, kar je še danes, skoraj 45 let pozneje, rekord novinca v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Al Hill (skrajno desno) je ob debiju v ligi NHL dosegel dva zadetka in tri asistence, kar je še danes, skoraj 45 let pozneje, rekord novinca v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Foto: Guliverimage

Le še dva dneva nas ločita od nove sezone najmočnejše hokejske lige na svetu, v kateri bi nekaj novih obrazov lahko prvič stopilo na največji klubski hokejski oder. Od debija Anžeta Kopitarja, najboljšega slovenskega oklepnika, v ligi NHL je pred dnevi minilo 15 let, blizu pa je tudi že 45. obletnica nepozabnega večera kanadskega napadalca Ala Hilla, ki še danes drži točkovni rekord na debitantski tekmi v ligi NHL. Skok v preteklost smo zavrteli na 14. februar 1977, na obračun Philadelphia Flyers in St. Louis Blues.

V Britanski Kolumbiji rojeni Hill ni na naboru lige NHL nikoli zaslišal svojega imena, je pa pred sezono 1976/77 kot "nedraftani" hokejist dočakal povabilo na pripravljalni tabor ekipe Philadelphia Flyers. Suhljati napadalec, ki se je dobro znašel tako na krilnem položaju kot centru, je zagrabil priložnost, navdušil vodilne in si prislužil pogodbo. A še preden je lahko okusil najboljše, kar premore klubski hokej, se je moral dokazovati v nižji ligi, v podružnici lige AHL, v Philadelphii Springfield Indians.

Letalci so se pozimi leta 1977 spoprijemali z več poškodbami, med drugimi so pogrešali dva zvezdnika napada, Billa Barberja in Paula Holmgrena. Trener Fred Shero je moral ukrepati. Na valentinovo jutro, le nekaj ur za tem, ko se je vrnil s tekme lige AHL v Rochestru, je Hill prejel klic, da se mora še isti dan prikazati v dvorani Spectrum, da bo igral na tekmi Philadelphie s St. Louis Blues. "Takoj sem se odpravil proti Philadelphii, in to v hudi snežni nevihti, v nekem trenutku nisem bil prepričan, da mi bo uspelo priti pravočasno," se je pred leti spominjal v pogovoru za klubsko spletno stran.

Potreboval zgolj 36 sekund

Shero, ki se je pozneje šalil, je prišel pravočasno, a sploh ni vedel, da bo zaigral v ekipi takoj. Trener ga je namreč v igro poslal že ob prvem sodniškem metu, družbo v napadu pa sta mu delala kapetan Bobby Clark in Bob Kelly. "Fred je nove igralce rad poslal v igro že na samem začetku tekme. Spomnim se, da sem bil pred dvobojem precej nervozen, tako da je bilo zame še dobro, da sem odšel takoj na led."

Prvi zadetek v ligi NHL je dosegel po 36 sekundah debija v tekmovanju:

In kakšen uvod je to za 21-letnika bil. Že po pičlih 36 sekundah tekme je Hill dosegel strelski prvenec v ligi NHL. V 12. minuti je udaril še drugič in priskrbel za novo vodstvo Philadelphie (2:1). Še pred iztekom uvodne tretjine je vpisal prvo asistenco (3:1).

Mladenič se pred več kot 17 tisoč gledalci ni ustavljal in tudi v nadaljevanju polnil svojo statistiko. V drugem delu je podal za zvišanje na 5:1, v začetku zadnje tretjine pa se je podpisal še pod tretjo podajo (6:2) in postavil točkovni rekord debitanta v ligi NHL po širitvi lige.

Petka za pet točk ob debiju Foto: Printscreen Philadelphia Flyers

"To je večer, ki si ga vsakdo želi, a ga v resnici ne pričakuje." Foto: Printscreen Philadelphia Flyers

"Tresel sem se pred tekmo in tresem se še zdaj. Na semaforju se je izpisalo, da gre za rekord. Kaj naj rečem? To je večer, ki si ga vsakdo želi, a ga v resnici ne pričakuje," je po zmagi s 6:4, ob kateri je sodeloval pri skoraj vseh golih Philadelphie, dejal Hill.

Vodstvo lige je potrebovalo nekaj tednov, da je Kanadčanu tudi pripisalo rekord. Hill sicer ni edini s petimi točkami ob debiju. Toliko sta jih v sploh prvi sezoni lige NHL dosegla tudi Montrealova Harry Hyland in Joe Malone, ki sta leta 1917 zadela vsak po petkrat, a nista bila novinca, za pasom sta namreč imela kar nekaj sezon v ligi NHA, predhodnici lige NHL.

Prvi novinec z "Gordiejevim" hat-trickom

Dve desetletji se e ukvarja z delom skavta. Foto: Guliverimage Ob Hillovem točkovnem izkupičku se je ob zmagi nad St. Louisom izpisal še en "dosežek", postal je prvi, ki je ob debiju poskrbel za t. i. "Gordie Howe Hat Trick". Ta vključuje zadetek, podajo in pretep. Hill, ki se je pogosto hladil na kazenski klopi, je v drugi tretjini odvrgel rokavice in se pomeril z Bobom MacMillanom: "V takšnem položaju sem se znašel že ničkolikokrat, tako da sem vedel, da moram hitro reagirati."

Že več kot dve desetletji skavt Philadelphie

Če se je Kanadčanova kariera v ligi NHL začela z nazivom igralca dvoboja, pa v nadaljevanju ni bil več v ospredju. Že po nekaj dneh se je znova preselil v liho AHL, pozneje pa v osmih sezonah v dresu Philadelphie zbral 221 tekem rednega dela (95 točk) in 51 tekem končnice (19 točk) v ligi NHL.

"Ni slabo, če so si me ljudje zapomnili po tej tekmi. Morda bo nekoč prišel nekdo, ki me bo ujel ali prehitel. Te tekme se bom spominjal za vedno," je za Philadelphia Flyers dejal Hill, ki že več kot 20 let deluje kot skavt Letalcev.

Auston Matthews je pred petimi leti uprizoril eno najboljših debitantskih predstav v zgodovini lige NHL. Na prvi tekmi je zadel kar štirikrat. Foto: Reuters

Matthews z najboljšim debijem vseh časov?

Povsem blizu petice je bil ob debiju leta 2016 Torontov Auston Matthews, ki je ob porazu proti Ottawi vknjižil kar štiri gole, kar je največ v zadnjem stoletju. Američanova predstava je po mnenju mnogih ena najboljših debitantskih v zgodovini lige NHL.