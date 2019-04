Še en udarec za slovensko reprezentanco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tik pred odhodom slovenske hokejske reprezentance na svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu, je iz slovenskega tabora prišla nova odpoved. Poškodba v zadnjih letih prvega vratarja Gašperja Krošlja je prehuda, tako da naj bi ga v Nursultanu zamenjal OIimpijin Žan Us.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki bo danes na Bledu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom drugega razreda z Italijo, je ostala še brez enega od ključnih članov.

Na SP v Kazahstan bo v petek odpotovala tudi brez v zadnjih letih prvega vratarja Gašperja Krošlja, je poročal Radio Slovenija.

Ljubljančan naj bi se že nekaj časa ukvarjal s poškodbo, že pred časom opravil magnetno resonanco, a upal, da bo pripravljen za reprezentančni vrhunec. V sredo je na pripravljalni tekmi z Italijo branil 40 minut, nato ga je v vratih zamenjal Matija Pintarič, ki bo začel tudi popoldansko tekmo proti Italiji. Njegova menjava bo Luka Gračnar.

Matija Pintarič prevzema vlogo prvega vratarja reprezentance. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Upal, da bo šlo

Krošelj je po sredini tekmi vodstvu reprezentance sporočil, da je poškodba prehuda in da ni optimalno pripravljen na svetovno prvenstvo. Pri Hokejski zvezi Slovenije tega uradno še niso potrdili, a bo potrditev po naših informacijah prišla zvečer.

Us najverjetnejša zamenjava

Mesto vratarja 32-letnika naj bi tako prevzela prva hobotnica HK SŽ Olimpija Žan Us, ki ga danes čaka še odločilna finalna tekma državnega prvenstva proti Jesenicam. Tega nam na HZS sicer niso potrdili, a dobro obveščeni viri pravijo, da bo uradno po zadnji klubski tekmi Usa.

Na prvenstvo tudi z Žanom Usom. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že pred Krošljevo odpovedjo je moral slovenski selektor Ivo Jan prečrtati kar nekaj imen. Jan Muršak in Aleš Mušič sta končala reprezentančni karieri, Mitja Robar se je poslovil od hokeja, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar in Žiga Pavlin pa so odpadli zaradi poškodb. Tudi med reprezentanti na Bledu je kar nekaj poškodovanih, a naj bi lahko stisnili zobe.

Slovenci se bodo ob 17. uri še enkrat pomerili z Italijo, proti kateri so v sredo izgubili z 2:3. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V petek se pridružijo zadnji risi

Slovenska reprezentanca bo ob 17. uri odigrala zadnje pripravljalno srečanje pred petkovim poletom v Nursultan. Še drugič v dobrem dnevu se bo pomerila z Italijo. Ekipa še ne bo popolna, saj bo Jan zadnje varovance dočakal tik pred poletom. Iz Olimpije in Jesenic namreč pričakuje še pet hokejistov.

Slovenci se bodo v Kazahstanu z gostitelji, Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo med 29. aprilom in 5. majem borili za dve vstopnici za elito.

