Robar še ni končal kariere, a je že skočil v predsedniški stolček

Volitve novega predsednika kluba so bile nujne, potem ko je prejšnji predsednik Gregor Purg maja odstopil zaradi službenih obveznosti.

Robar je prejel soglasno podporo za vodenje mariborskega kluba, ki se kot ostali hokejski kolektivi v Sloveniji sooča s pomanjkanjem sponzorskih sredstev. Šestintridesetletnik bo skušal s svojim znanjem in izkušnjami pomagati pri razvoju kluba.

Uradno še ni sklenil igralske kariere, se pa, kot je dejal za STA, nagiba k temu. "Ljubezen do hokeja bo pri meni vedno prisotna, je pa treba biti tudi realen. Moj nov izziv je tudi povezan z razmišljanjem o novih življenjskih priložnostih," je poudaril Robar.

"V zadnjih letih smo na višjo raven dvignili delo z mladimi, seveda pa je treba izboljšati stanje v članski selekciji. Mednarodna tekmovanja so povezana z velikimi denarnimi vložki, želje so, a je treba biti realen, tako da ostajamo navzoči na domači sceni, kjer so mladinci osvojili drugo mesto v državnem prvenstvu," je še poudaril.

V dresu Slovenije je nastopil na kar 12 svetovnih prvenstvih in tudi dveh olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

Bogata hokejska pot, ki je za njim

Štajerec je igral za slovenske klube HK Slavijo, HDD ZM Olimpijo in HK Acroni Jesenice ter za klube v Skandinaviji, Nemčiji, na Češkem in v Avstriji. Nazadnje je nosil tudi dres zagrebškega Medveščaka, ki pa se je v minuli sezoni znašel v hudih finančnih težavah. Nato je ostal brez delodajalca.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dvanajstih svetovnih prvenstvih, od tega šestih v elitni diviziji, ter na dveh olimpijskih hokejskih turnirjih, vsega skupaj je zbral 144 reprezentančnih nastopov.

Hokejsko drsalni klub Maribor je bil ustanovljen leta 1993. Pri Lisjakih so igrali tudi Miha Verlič, Miha Štebih in Jan Muršak.