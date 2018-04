Po slabem desetletju končali pingpong, a ne tam, kjer bi si želeli

Slovensko popotovanje med svetovnimi prvenstvi

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Budimpešti poskušala uresničiti cilj in se ekspresno vrniti v elito, iz katere je izpadla, a je po treh porazih in dveh zmagah končala na petem mestu in obstala med drugoligaško druščino. Prvič po letu 2009 so risi končali pingpong in ostali brez ekspresnega napredovanja.

Slovencem se prvič po letu 2009 ni uspelo ekspresno vrniti med elito. Foto: Vid Ponikvar

Poraza slovenskih hokejistov proti Veliki Britaniji in Poljski na uvodu prvenstva nista napovedovala nič dobrega, a varovanci Karija Savolainena so se z zmagama proti Madžarom in Kazahstancem vrnili v igro in imeli pred zadnjim, odločilnim srečanjem z Italijo vse v svojih rokah. Za napredovanje so potrebovali zmago po rednem delu, ki je po pravi drami niso dočakali. Čeprav so na prvenstvo prišli kot papirnati favoriti, jim je pripadlo predzadnje mesto.

Slovenski pingpong prehajanja med elito in skupino B je tako začasno končan. Precej raje bi vsi skupaj videli, da bi ga končali z obstankom med elito, a do tega bo treba počakati vsaj do leta 2020. Sploh prvič po letu 2009 se Slovencem ni uspelo nemudoma vrniti med najboljše reprezentance sveta. Prvič pod Savolainenovim vodstvom, pod katerim so risi leta 2005 zadnjič obstali med elito.

Ob koncu prvenstva smo preverili, kako so se Slovenci po prvem preboju med hokejsko smetano leta 2001 znašli na prvenstvih.

"Verjetno bi podrli dvorano"

Pisalo se je leto 2001, ko je Ljubljana gostila prvenstvo divizije I, skupine B (takrat sta v elito napredovali najvišje uvrščeni reprezentanci divizije I, skupine A in skupine B). Vprašanje o potniku v elito je bilo razjasnjeno šele po zadnjem obračunu, na katerem je morala gostiteljica Estonijo premagati z vsaj 12 zadetki razlike. Pred tem je namreč reprezentanca Velike Britanije "čudežno" visoko premagala Kazahstan (11:2) in bila v dobrem položaju, da napreduje.

Nekdanje barve risov - bela, modra, rdeča

A Slovenci se niso menili za – po mnenju številnih prodano – tekmo, Estonce so razbili s 16:0. Tudi ta rezultat je odprl marsikatero razpravo. Matjaž Sekelj in varovanci – med drugimi so zabijali razpoloženi Dejan Kontrec, Ivo Jan, Zupančič, Valerij Šahraj, Tomaž Vnuk, Gregor Krajnc, Andrej Brodnik, Robert Ciglenečki – so 21. aprila 2001 spisali novo poglavje v knjigi slovenskega hokeja.

Spomin na najbolj "noro" tekmo

"Vsekakor je bilo pred tekmo malo čudno, ampak takrat poskušaš vse to odmisliti. Ni bilo druge možnosti, kot da nadoknadimo vseh tistih 12 golov. Že na začetku se mi je zdelo, da smo bili superiorni, a nismo znali zadeti. Šele ob koncu prve tretjine smo začeli zadevati. Ko se je enkrat odprlo, je bilo veliko lažje. Spomnim se, da je bila dvorana polna, ljudje pa kar 'našpičeni'. Ne vem, kaj bi bilo, če nam ne bi uspelo, morda bi dvorano podrli,(smeh, op. p.)" se zgodovinske zmage spominja nekdanji slovenski selektor Nik Zupančič.

Že v prvo je šlo

Novinka je svoj krstni nastop med elito doživela 26. aprila leta 2002, ko je na Švedskem z 1:8 priznala premoč Rusom – premierni zadetek je dosegel Marcel Rodman. Slovenci so skupinski del končali brez točk na zadnjem mestu (poraz proti gostiteljem, Rusom, Avstrijcem). V skupini za obstanek pa so Sekljevi varovanci premagali vse nasprotnike – Poljsko, Italijo in Japonsko – ter si s 13. mestom, ki je še danes naša najboljša uvrstitev, zagotovili nastop med najboljšimi tudi leta 2003.

Slovenci so prvo tekmo med elito odigrali proti Rusom in izgubili z 1:8. Takrat (leta 2002) se jim je prvič uspelo obdržati v najkakovostnejšem razredu. Za tem jim je uspelo le še enkrat. Foto: Reuters

Takrat je prvenstvo gostila sosednja Finska, ki je Sloveniji – skupinski del je spet končala brez točke na zadnjem mestu – zadala še danes najhujši poraz na SP (12:0). Matjaž Sekelj in oklepniki so se poskušali obdržati med elito, a so jim v skupini za obstanek načrte prekrižali Američani in Belorusi.

Risi so pod vodstvom finskega trenerja Karija Savolainena leta 2005 še drugič in zadnjič obstali med hokejsko smetano. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sledili sta selitev v divizijo I in sprememba na selektorskem stolčku. Slovensko reprezentanco je na prvenstvo na Poljsko popeljal Finec Kari Savolainen, ki je z odpravo nalogo v Gdansku opravil z odliko, saj se je Slovenija brez izgubljene tekme (padli so Južnokorejci, Italijani, Romuni, Estonci in Poljaki) vrnila v elito.

Pri sosedih je uspelo še drugič in zadnjič

Tretjo udeležbo je naša izbrana vrsta tako dočakala leta 2005, ko je bilo prvenstvo v naši neposredni bližini. V Avstriji je bil med risi takrat tudi komaj 17-letni Anže Kopitar, ki letos ne bo pomagal reprezentančnim soigralcem.

Slovenija je imela v predtekmovanju težko delo, saj se je udarila tako z ZDA kot s Kanado. Podobno kot na prvih elitnih SP je skupinski del končala brez točke na zadnjem mestu, v skupini za obstanek je najprej premagala Dance, izgubila proti Nemcem, za konec pa je gostiteljem zadala boleč poraz s 6:2, po katerem si je zagotovila končno 13. mesto in obstanek. Izpadli so Nemci in Avstrijci.

Selektorske menjave in skoki iz elite v divizijo I

Savolainen je kljub obstanku v eliti selektorsko taktirko predal Františku Vybornemu, ki se je leta 2006 iz Latvije vrnil brez zmage (sploh prvič na SP Slovenija ni zmagala) in s padcem v divizijo I. Slovenija je pod vodstvom Čeha predtekmovanje končala z ničlo na računu, v boju za obstanek pa je zmogla remi proti Italiji in Danski – ti dve ekipi sta na koncu obstali –, a 16. mesto je bilo premalo, da bi še tretje leto zapored delala družbo velesilam.

Po neuspehu, ki je odnesel Vybornega, so v reprezentanci poskusili ameriški pristop. Leta 2007, ko je Ljubljana gostila prvenstvo divizije I, skupine B, je imel vajeti v svojih rokah Ted Sator. Slovenija na domačem terenu, na katerem je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec Anže Kopitar, ni imela pretežkega dela, s petimi zmagami si je namreč zagotovila peti nastop med elito.

A Sator Slovenije ni popeljal v zibelko hokeja, kjer je bilo prvenstvo leta 2008. Risi so v treh letih dobili še tretjega selektorja. Pri hokejski zvezi so spet stavili na tujca. Šved Mats Waltin je poskušal našo izbrano vrsto zadržati med najboljšimi, a je bil cilj očitno previsok. Waltinovi fantje so predtekmovanje končali brez točke na zadnjem mestu, v boju za obstanek pa so izgubili na obeh tekmah s Slovaško in sledila je ponovitev vaje – vrnitev v divizijo I.

John Harrington je bil peti zaporedni tujec na selektorskem stolčku slovenske reprezentance. Pod njegovim vodstvom je Slovenija prvič, odkar je leta 2001 napredovala v elito, dvakrat zapored igrala v diviziji I. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po Kanadi dve leti zapored v diviziji I

In še en del zgodovine se je ponovil – Slovenija je spet dobila novega stratega in spet je bil tujec. Že peti zapored. Škarje in platno je imel v rokah John Harrington. Američan se je spotaknil že na prvi oviri leta 2009. Na svetovnem prvenstvu divizije I, ki ga je gostila Litva, je o potniku v elito odločala zadnja tekma Slovenije in Kazahstana, na kateri so bili z 2:1 uspešnejši naši nasprotniki. Naša izbrana vrsta je po letu 2001, ko si je premierno zagotovila elito, prvič dve leti zapored igrala v diviziji I.

Kljub neuspehu je rise še naprej vodil Harrington, ki mu je leta 2010 le uspel podvig - vrnitev med elito. Tistega leta je bilo svetovno prvenstvo v Ljubljani, Slovenija pa je spet dobila vse obračune, točko je prepustila le Veliki Britaniji, in si zagotovila pot v Bratislavo.

S Kopitarjem od Slovaške do Češke

A na Slovaško risov ni peljal Harrington, ta je decembra 2010 pred reprezentančnim zborom predal štafeto, temveč Matjaž Kopitar. Dirigentsko palico je po osmih letih spet vihtel Slovenec.

Na svetovno prvenstvo elitne divizije leta 2011 je slovensko falango odpeljal Matjaž Kopitar. Foto: Vid Ponikvar

Kopitarjevi izbranci so predtekmovanje v Bratislavi leta 2011 končali na zadnjem mestu – po porazu po kazenskih strelih proti Nemcem so osvojili sploh prvo točko v predtekmovanju med elito. Sledilsi so boji z Latvijci, Belorusi in Avstrijci za obstanek. Risi so za uvod premagali Latvijce, na pomembni tekmi proti Avstrijcem so klonili z 2:3, za slovo od elite, od katere so se poslovili skupaj s severnimi sosedi, pa so visoko izgubili proti Belorusom.

Prizorišče prvenstva divizije leta 2012 je bila spet Ljubljana, v Stožicah je Slovenija premagala vse nasprotnike in si s petimi zmagami spet zagotovila vrnitev med elito – napredovala je tudi Avstrija.

Tri mesece zatem, ko je februarja 2013 naša izbrana vrsta spisala novo poglavje slovenskega hokeja, uvrstitev na olimpijske igre, sta sosedi Švedska in Finska družno gostili elitno prvenstvo. Slovenija je v skupini osmih reprezentanc (Švice, Kanade, Švedske, Češke, Norveške, Danske, Belorusije) z dvema točkama, ki jih je odščipnila Dancem in veliki Kanadi, zasedla zadnje mesto in spet izpadla v nižji kakovostni hokejski razred.

Leta 2014 se je v Južni Koreji ponovila zgodba, ki se ponavlja že skoraj vse desetletje – risi so se spet vrnili med najboljše. Za preboj so sicer trepetali vse do zadnjega piska sirene na tekmi proti Avstriji, po kateri so po prvem mestu s sosedi lahko začeli snovati načrte za Češko 2015.

Matjaž Kopitar je po svetovnem prvenstvu v Ostravi leta 2015 odstopil z mesta selektorja. Foto: Vid Ponikvar

Dovolj zlivanja gnojnice

Kopitar je v Ostravi z zasedbo, v kateri je bil tudi Anže Kopitar, še tretjič poskusil Slovenijo zadržati med elito, a mu tudi tokrat ni uspelo. Risi so vse upe za obstanek izgubili še pred zadnjo tekmo, saj sedmih Dancev niso mogli več ujeti. Na koncu so jih sicer premagali, a šest porazov po rednem delu in le ena zmaga je bilo premalo za obstanek.

Po zadnjem srečanju je Gorenjec oznanil slovo, ki ga je pospremil z besedami: "Moja zgodba z reprezentanco je končana. Žal je v Sloveniji toliko negativcev, ki prevladujejo. Veliko je bilo lepega, nekaj je bilo tudi žalostnega. A hitro se lahko tukaj preštejejo ljudje, ki zlivajo gnojnico in negativno vplivajo na vse skupaj."

Hitra vrnitev tudi pod Zupančičem

Selektorski stolček je prevzel dotedanji pomočnik Nik Zupančič, ki je kot glavni trener prvič vodil izbrano vrsto med elito. Do tja jo je popeljal leta 2016, ko so risi v Katovicah zasedli prvo mesto in se takoj vrnili v najkakovostnejši razred svetovnega hokeja.

Nik Zupančič je leta 2017 med elito reprezentanco prvič vodil kot selektor. Njegovim varovancem se ni uspelo obdržati med najboljšimi. Nekaj tednov zatem se je preselil na mesto pomočnika selektorja ...

Zupančič, ki je do spodletele misije Pariz uspešno prestal vsa večja tekmovanja (SP 2016 in olimpijske kvalifikacije, na katerih so si zagotovili še druge zaporedne olimpijske igre), se je lani poleti po odločitvi HZS poslovil s selektorskega mesta in se spet vrnil na mesto pomočnika trenerja.

Finska vrnitev ni obrodila sadov elite ... na selektorsko mesto pa se je po letu 2005 vrnil Kari Savolainen. Na aprilskem svetovnem prvenstvu je poskušal s pomlajeno reprezentanco priti v elito, a se mu načrti niso izšli. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Selektorsko taktirko pa je po dobrih desetih letih v roke spet poprijel Savolainen. Rise sta v olimpijski sezoni čakala dva vrhunca sezone. Februarja so na olimpijskih igrah v Pjongčangu spet dokazali svojo kakovost in to, da se lahko enakovredno kosajo tudi z nekaterimi velesilami. V Južni Koreji, kjer je črn madež na nov uspeh vrgel pozitivni dopinški test Žige Jegliča, so na kolena spravili ZDA, nato pa v boju za četrtfinale, potem ko so bili vso tekmo boljši nasprotnik, izgubili z Norvežani in tekmovanje petih krogov končali na devetem mestu.

Le dobra dva meseca pozneje so se spet zbrali. V nekoliko drugačni zasedbi, saj sta na primer zaradi okrevanja manjkala Jan Muršak in Mitja Robar, Jeglič zaradi čakanja na epilog, brata Rodman, ki ju Finec ni vpoklical ... Cilj svetovnega prvenstva v Budimpešti je bila ekspresna vrnitev med elito, a ga niso uresničili. Velik del krivde je treba iskati v prvih dveh porazih, ko so proti Britancem in Poljakom ostali brez prepotrebnih točk. Prvenstvo na Madžarskem so tako zapustili razočarani na petem mestu.

Lahko bi se zgodilo, da bodo elito prihodnje leto lovili doma, saj so pri HZS že napovedali kandidaturo.