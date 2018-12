Slovenci pred vrhuncem sezone, Drozg na drugo SP letos

reprezentanca do 20 let se pripravlja na SP divizije I, skupine B

Aleš Burnik je na Bledu zbral varovance, v prihodnjih dneh bo ekipo do 20 let prvič kot selektor vodil na svetovnem prvenstvu.

Aleš Burnik je na Bledu zbral varovance, v prihodnjih dneh bo ekipo do 20 let prvič kot selektor vodil na svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let na Bledu opravlja priprave na zadnjo reprezentančno akcijo sezone, svetovno prvenstvo divizije I skupine B, ki ga bo od 8. do 14. decembra gostil poljski Tychy.

Pred mladimi risi je vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo tretjega razreda, ki ga letos gostijo Poljaki.

Četa selektorja Aleša Burnika, trenersko taktirko je prevzel poleti, se je na pripravah na Bledu zbrala zjutraj in bo tam ostala do srede, ko bodo hokejisti krenili proti severu ter se na svoji poti ustavili v češki Ostravi. Tam jih v četrtek čaka pripravljalna tekma proti češki ekipi Vitkovice U20, nato pa pot v Tychy, kjer se bo v soboto začelo svetovno prvenstvo.

Mladi #RisiU20 so se davi, še zadnjič v letošnji sezoni, zbrali na Bledu. https://t.co/qQ6kXPmC0G pic.twitter.com/F5AHervtcG — Slovenia Ice Hockey (@lovehokej) December 3, 2018

Ob gostiteljih in Slovencih bodo na Poljskem igrali še Madžari, Italijani, Ukrajinci in Japonci. Zmagovalec prvenstva bo napredoval v divizijo I, skupino A, najslabša reprezentanca pa bo nazadovala v divizijo II. Madžari so lani izpadli iz kakovostnejše divizije v "slovensko skupino", Japonci pa napredovali vanjo.

Večina doma, nekaj tudi v tujini

Burnik je na zbor povabil 25 hokejistov, na prvenstvo bo potovala 22-erica, Žan Poklukar se zaradi bolezni zbora v ponedeljek ni udeležil. Večina fantov igra doma, nekaj pa se jih kali v tujini. Med temi je tudi 19-letni napadalec Jan Drozg, ki drugo sezono zapored igra v kanadski mladinski QMJHL ligi za Shawinigan Cataractes. Štajerec, ki so ga leta 2017 na naboru NHL izbrali Pittsburgh Penguins, je aprila sodeloval tudi na članskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Ekipi se bo pridružil v torek.

Jan Drozg se bo ekipi priključil v torek. Konec tedna bo zaigral še na drugem SP letos. Aprila je članom pomagal v Budimpešti, kjer Slovencem ni uspelo uresničiti cilja - vrnitve med elito. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med tistimi, ki igrajo onkraj meja je tudi mladi, 17-letni vratar Val Usnik, član selekcije do 20 let madžarskega Fehervarja, pa branilec Tine Klofutar, ki na Norveškem igra v ligi U21, brani pa tudi barve večkratnega članskega prvaka Stavanger Oilers. Napadalec Rok Kapel igra v Nemčiji pri Landshut U20, Aljaž Predan v Alpski ligi pomaga vse bolj razpoloženi drugi ekipi Salzburga, Mark Stražišar pa srečo preizkuša čez lužo pri Philadelphia Little Flyers.

Lani doma tretji. Kako bo na Poljskem?

Slovenci so na lanskem domačem prvenstvu končali na tretjem mestu. Italijane so takrat premagali s 6:1, Ukrajince s 3:1, proti Poljakom pa so izgubili po kazenskih strelih. Novembra so palice prekrižali z dvema reprezentancama, ki jim bosta nasproti stali tudi na Poljskem. Proti Italijanom so izgubili z 0:4, Madžare pa premagali po kazenskih strelih.

Slovenci bodo turnir odprli v soboto proti Italijanom.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Sobota, 8. december

Japonska - Madžarska

Ukrajina - Poljska

20.00 Italija – Slovenija Nedelja, 9. december

13.00 Slovenija – Japonska

Poljska - Italija

Madžarska - Ukrajina Torek, 11. december

Madžarska - Italija

16.30 Poljska – Slovenija

Japonska - Ukrajina Sreda, 12. december

Ukrajina - Italija

Poljska - Japonska

20.00 Slovenija – Madžarska Petek, 14. december

13.00 Slovenija – Ukrajina

Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



*zmagovalec SP bo napredoval v divizijo I, skupino A

*najslabša reprezentanca bo nazadovala v diviziji II, skupino A

Preberite še: