Reprezentanca do 20 let izpadla iz divizije I-A

Hokej, IIHF Svetovno prvenstvo v Diviziji I-A do 20 let, Asker

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let se poslavlja od divizije A-I. Slovenci so zadnji dan IIHF svetovnega prvenstva v diviziji I-A do 20 let na tekmi z Madžarsko sami odločali o svoji usodi, Madžari pa so se na koncu veselili zmage s 7:5 (1:2, 3:1, 3:1).