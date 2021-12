Rasistični incident dobil epilog, huda kazen za hokejista Olimpije

Domnevna neprimerna rasistična gesta hokejistov Olimpije Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca proti kanadskemu branilcu Dereku Joslinu na tekmi proti VSV Beljaku je dobila epilog. Disciplinska komisija tekmovanja je oba hokejistka kaznovala z desetimi tekmami prepovedi igranja in z denarno kaznijo.

Spomnimo, po pisanju Kleine Zeitunga je vodstvo Beljaka postopek sprožilo, saj naj bi napadalca Olimpije Tadej Čimžar in Miha Zajc na tekmi na Koroškem neprimerno gestikulirala temnopoltemu branilcu domačega moštva Dereku Joslinu. (VIDEO poteze Čimžarja, zaradi katere je zasedala disciplinska komisija tekmovanja, od 2.52 naprej.).

Miha Zajc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tadej Čimžar in Miha Zajc sta s strani vodstva lige ICEHL zatem prejela kazen zaradi domnevnega rasističnega izpada na tekmi proti Beljaku. "Hokejista Olimpije sta bila sankcionirana zaradi rasističnih gest na gostovanju pri Beljaku 28. decembra. Po pregledu razpoložljivih dokazov je pravna komisija # ICE izdala brezpogojno prepoved igranja desetih tekem in globo v višini tri tisoč evrov obema igralcema v skladu z disciplinskimi ukrepi, del B, št. 2, 40 in 130," so pojasnili pri vodstvu lige.

"S trditvijo lige #UnitedByPassion ICE Hockey League predstavlja spoštovanje, strpnost, poštenost in ekipni duh - na ledu in zunaj njega. Rasistično vedenje je v vsakem pogledu nesprejemljivo in nesprejemljivo," so še zapisali.