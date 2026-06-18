Rakovec ostaja predsednik, v Slovenijo želi pripeljati elite SP

Na današnji redni letni skupščini Hokejske zveze Slovenije so člani izvolili vodstvo krovne hokejske organizacije za mandatno obdobje 2026–2030. Predsedniku Matjažu Rakovcu so zaupali nov mandat, ki bo zanj že peti zaporedni. Do naslednjega, leta 2032, želi v Slovenijo pripeljati "vsaj eno skupino svetovnega prvenstva" – elitnega, seveda.

Osrednji del skupščine so predstavljale volitve vodstva HZS. Za predsednika Hokejske zveze Slovenije je bil za prihodnje mandatno obdobje in s tem peti zaporedni mandat izvoljen dosedanji predsednik Matjaž Rakovec.

"Gotovo so rezultati, pa ne samo članske reprezentance, temveč tudi U20 in U18 pripomogli k temu, da so nam delegati zaupali še en mandat, ki bo zelo odločilen za nadaljnji razvoj. Naredili bomo vse, da za naslednji mandat leta 2032 v Slovenijo dobimo vsaj eno skupino svetovnega prvenstva. Toliko smo že dozoreli in na Mednarodni hokejski zvezi nas že poznajo ter nam priznavajo vse naše vrednote. Na kongresu v Zürichu smo se pogovarjali v tej smeri in dobili priznanje, da bi to lahko organizirali," je povedal novi-stari predsednik HZS.

Lani je krovna zveza z 800 tisoč evri pomagala klubom, letos je številka še za 50 tisoč evrov višja. "Brez tega bi imeli pozitiven družbeni sklad, vendar bi bilo vprašanje, koliko klubov bi sploh še imeli v Sloveniji," je o tem dejal Rakovec. Poslovanje zveze je vzdržno in imajo zaupanje sponzorjev, pravi.

Izjava predsednika HZS Matjaža Rakovca ob ponovni izvolitvi

Na predlog novoizvoljenega predsednika HZS so v nadaljevanju potekale tudi volitve dveh podpredsednikov in članov predsedstva, treh članov nadzornega odbora in dveh namestnikov, treh članov pritožbenega senata in dveh namestnikov ter treh članov disciplinske komisije in dveh namestnikov.

Vodstvo HZS za obdobje 2026–2030: Predsednik: Matjaž Rakovec

Podpredsednika: Miha Butara, Gregor Goričar

Preostali člani predsedstva: Andrej Bizaj, Domen Bucek, Luka Jurič, Igor Končina, Dejan Kontrec, Damir Rakovič

Nadzorni odbor: Metka Cerar, Mitja Kern, Tilen Vesenjak

Pritožbeni senat: Igor Mubi, Gregor Režek, Maša Sotlar

Disciplinska komisija: Matjaž Hribar, Jure Kolšek, Blaž Kupljenik

Skupščina se je seznanila tudi s poročilom sanacijske skupine in obravnavala programski načrt delovanja HZS za sezono 2026/27. Potrdila je še rebalans finančnega načrta za leto 2026, finančni načrt za leto 2027 in revidirano letno poročilo HZS za leto 2025. Predstavljena so bila poročila o delu HZS in njenih organov v sezoni 2025/26, vključno s poročili predsednika, generalnega sekretarja, vseh reprezentanc, tekmovanj državnega prvenstva, nadzornega odbora, disciplinske komisije, pritožbenega senata, strokovnega sveta in sodniške organizacije.

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