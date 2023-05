Slovenci v Skandinaviji iščejo zadnje pripravljalne odgovore

Počasi, a vztrajno se končujejo priprave slovenske hokejske reprezentance na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo elitne divizije, ki ga bodo varovanci Matjaža Kopitarja konec tedna začeli v Rigi.

Za Slovenci je devet pripravljalnih tekem, pred njimi le še ena, odigrali jo bodo ob 19. uri v Köbenhavnu, kjer jim bo nasproti stala še ena članica elitne skupine Danska.

Slovenci bodo zadnjo pripravljalno tekmo odigrali v torek v Københavnu, kjer se bodo pomerili z Danci. Foto: Guliverimage

"Zdi se mi, da smo se skozi pripravljalne tekme dvignili, da se navajamo na hitro, agresivno igro. Kar nekaj tekem je že za reprezentanco, sam sicer nisem odigral vseh, za konec Danska, ki bo najtežji tekmec v pripravah pred prvenstvom. Lepo se je tempiralo stopnjevanje pripravljalnih nasprotnikov. Ta tekma nam bo prišla prav, da se še nekoliko privadimo hitre igre," pred srečanjem pravi izkušeni napadalec Žiga Jeglič.

Slovenska reprezentanca za tekmo z Dansko in SP: Vratarji (3): Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Žan Us,

Branilci (8): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik in Miha Štebih

Napadalci (14): Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.

Sobotni začetek proti Švici

Svetovno prvenstvo bosta med 12. in 28. majem gostili Finska s Tamperejem in Latvija z Rigo. Skupinski del bo trajal do 23. maja, izločilni boji se bodo začeli 25. maja. Polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.

Slovenci bodo igrali v skupini B v Rigi, kjer jim bodo nasproti stale reprezentance Kanade, Češke, Švice, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana.

Cilj Kopitarjeve čete je obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja, kar je Slovencem do zdaj uspelo le dvakrat, zadnjič leta 2005.

Uvodno tekmo bodo Slovenci odigrali v soboto ob 11.20 (slovenski čas) proti Švicarjem.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

