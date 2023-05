Tekma, ki bo dala nekatere pomembne odgovore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo še drugič v dobrem dnevu palice prekrižala z Madžari. Potem ko so risi v sredo v Budimpešti za zaprtimi vrati dvorane MVM Dome zmagali s 4:0, si bodo današnje pripravljalno srečanje ob 19. uri na tribunah večnamenske dvorane lahko ogledali tudi ljubitelji hokeja. To bo predzadnja pripravljalna tekma Slovencev na svetovno prvenstvo, prihodnji torek jih čaka še test z Danci, prvenstvo pa bodo v soboto odprli s tekmo proti Švici. Nekateri igralci imajo zadnjo priložnost za dokazovanje, selektor Matjaž Kopitar bo namreč po Madžarski opravil še zadnji rez in določil ekipo za prvenstvo.