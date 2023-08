Olimpija ob koncu rednega dela zapravila vodstvo, po podaljšku pa zmagala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija te dni sodelujejo na pripravljalnem turnirju Pavel Zabojnik Memorial v Zvolnu. Po četrtkovem porazu (1:4) proti slovaškemu podprvaku Zvolnu so zmaji danes po podaljšku s 3:2 premagali poljski Tychy. Za konec turnirja se bo ljubljansko moštvo v soboto pomerilo še s češkim drugoligašem HC Frydek Mistek.

Olimpija je na petkovi tekmi dvakrat vodila, Tychy pa dvakrat izenačil. Za 1:0 je zadel Žiga Pance, za 2:1 pa Tian Hebar. Ko je bila do konca rednega dela le še dobra minuta, je poljskemu kolektivu uspelo še drugič izenačiti in izsilili so podaljšek. V tem pa hiter zadetek zmajev, pod zmagoviti gol se je podpisal novinec v moštvu Latvijec Maris Bičevskis.

Zeleno-beli bodo v soboto za konec turnirja palice prekrižali še s češkim HC Frydek Mistek.