Olimpija začela s porazom proti slovaškemu podprvaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija te dni sodelujejo na pripravljalnem turnirju Pavel Zabojnik Memorial v Zvolnu. Na uvodni četrtkovi tekmi so z 1:4 izgubili proti slovaškemu podprvaku Zvolnu. Danes jim bo nasproti stal poljski Tychy, ki je v četrtek v podaljšku strl odpor HC Frydek Mistek.

Ljubljanska zasedba je v četrtek odigrala drugo pripravljalno tekmo na novo sezono, na memorialu Pavla Zabojnika je priznala premoč slovaškemu prvoligaši Zvolnu.

Gostitelji so povedli v 18. minuti, ko je ljubljansko mrežo zatresel Juraj Šiško. Rok Kapel je v drugi tretjini izenačil, ekipi sta v zadnji del krenili ob rezultatu 1:1. Aktualni slovaški podprvaki so v 48. minuti znova povedli, razigrani Šiška je zadel še dvakrat in postavil končnih 4:1.

Na drugi četrtkovi tekmi dneva je poljski prvoligaš Tychy po podaljšku premagal češkega drugoligaša HC Frydek Mistek.

Zeleno-bele drugo srečanje čaka danes zgodaj popoldan, ko se bodo pomerili s poljskim kolektivom.