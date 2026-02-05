Slovenci začenjajo proti Poljakom

Slovenska hokejska reprezentanca bo februarski premor izkoristila za pripravljalni turnir v sklopu evropskega pokala narodov. V Edinburgu se bo pomerila s Poljsko, Ukrajino in Veliko Britanijo. Za uvod bo ob 15. uri palice prekrižala s Poljaki.

Na uvodnem novembrskem pripravljalnem turnirju je selektor Edo Terglav na Poljsko odpeljal izdatneje pomlajeno reprezentanco. Ta je s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor (3:2) gostiteljev Poljakov, za konec turnirja pa z 2:3 izgubila proti Italijanom.

Na tokratnem turnirju pa je zraven več standardnih reprezentantov zadnjih let. Ti bodo z nekaterimi mlajšimi moči združili v Edinburgu, kjer jih čakajo pripravljalne tekme s Poljsko, Veliko Britanijo in Ukrajino.

Po turnirju na Škotskem se bo reprezentanca znova zbrala spomladi pred majskim svetovnim prvenstvom elitne skupine, ki ga bo igrala v Fribourgu v Švici. Načrt priprav na prvenstvo vključuje vsaj pet prijateljskih tekem, s Poljaki, Kazahstanci, Madžari in Avstrijci.

Pripravljalne tekme, Edinburg: Četrtek, 5. februar

15.00 Poljska – Slovenija

19.30 Velika Britanija – Ukrajina



Petek, 6. februar

15.00 Ukrajina – Poljska

19.30 Velika Britanija – Slovenija Sobota, 7. februar

15.00 Slovenija – Ukrajina

19.30 Velika Britanija – Poljska *Vse ure so po srednjeevropskem času.