Četrtek, 5. 2. 2026, 9.24
35 minut
Pripravljalni turnir, Edinburg
Slovenci začenjajo proti Poljakom
Slovenska hokejska reprezentanca bo februarski premor izkoristila za pripravljalni turnir v sklopu evropskega pokala narodov. V Edinburgu se bo pomerila s Poljsko, Ukrajino in Veliko Britanijo. Za uvod bo ob 15. uri palice prekrižala s Poljaki.
Na uvodnem novembrskem pripravljalnem turnirju je selektor Edo Terglav na Poljsko odpeljal izdatneje pomlajeno reprezentanco. Ta je s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor (3:2) gostiteljev Poljakov, za konec turnirja pa z 2:3 izgubila proti Italijanom.
Na tokratnem turnirju pa je zraven več standardnih reprezentantov zadnjih let. Ti bodo z nekaterimi mlajšimi moči združili v Edinburgu, kjer jih čakajo pripravljalne tekme s Poljsko, Veliko Britanijo in Ukrajino.
Po turnirju na Škotskem se bo reprezentanca znova zbrala spomladi pred majskim svetovnim prvenstvom elitne skupine, ki ga bo igrala v Fribourgu v Švici. Načrt priprav na prvenstvo vključuje vsaj pet prijateljskih tekem, s Poljaki, Kazahstanci, Madžari in Avstrijci.
Pripravljalne tekme, Edinburg:
Četrtek, 5. februar
15.00 Poljska – Slovenija
19.30 Velika Britanija – Ukrajina
Petek, 6. februar
15.00 Ukrajina – Poljska
19.30 Velika Britanija – Slovenija
Sobota, 7. februar
15.00 Slovenija – Ukrajina
19.30 Velika Britanija – Poljska
*Vse ure so po srednjeevropskem času.
Seznam slovenske izbrane vrste, ki je odpotovala na Škotsko:
Vratarji: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)
Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)
Napadalci: Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Nik Simšič (HK Olimpija), Luc Slivnik (HDD Jesenice), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)