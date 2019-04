Selektor zadovoljen s popotnico za SP, seznam potnikov bo še nekoliko zadržal zase #video

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnjem pripravljalnem srečanju pred svetovnim prvenstvom B-skupine, ki ga bo med 29. aprilom in 5. majem gostil Kazahstan, na Bledu premagala Italijane. V sredo so izgubili z 2:3, danes pa je bil rezultat obrnjen. Slovenci so zaostajali z 0:2, a priredili preobrat. Končni seznam potnikov za SP bo znan po koncu večerne tekme finala državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami.

Varovanci selektorja Iva Jana, ki se je moral spopasti z nemalo odpovedmi (Jan Muršak in Aleš Mušič sta končala reprezentančno pot, Mitja Robar kariero, poškodovani so Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar, Gašper Krošelj), so v četrtek še enkrat prekrižali palice z Italijani in se jim maščevali za sredin poraz z 2:3. Italijani so tudi tokrat bolje začeli, vodili že z 2:0, v zadnjem delu pa so Slovenci zabili tri zadetke in na generalki pred SP zmagali s 3:2.

V prvi tretjini ni bilo zadetkov

Slovenci, ki so v vratih začeli z Matijo Pintaričem, so bili v prvi tretji nevarnejši nasprotnik, a italijanski vratar Marco de Filippo Roja je ostal nepremagan. Kapetan Anže Kopitar in soigralci so imeli v prvih 20 minutah dvakrat prednost igralca več, a je niso izkoristili.

Po dveh tretjinah ni dobro kazalo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvi zadetek smo videli v drugi tretjini. V 26. minuti je podaji Stefana Marchettija Pintariča premagal Ivan Deluca. Slovenski hokejisti so krenili po izenačenje, a brez uspeha.

Italijani vodili že z 2:0, nato pa ...

Italijani so na začetku sklepnega dela izkoristili prednost igre z igralcem več in prek Marca Insama povedli že z 2:0, a to je le razjezilo Slovence, ki so v nadaljevanju stopili na plin. Visoko prednost gostov je že dve minuti kasneje znižal Ken Ograjenšek, na 2:2 je v 54. minut po izjemni podaji Jana Drozga izenačil kapetan Kopitar, za zmago s 3:2 pa je minuto kasneje ob igri z igralcem manj poskrbel Miha Verlič. Napadalec nemškega Bremerhavena je zadrsal okoli vrat gostov, nato pa se obrnil, sprožil ter presenetil italijanskega vratarja, ki mu je plošček spolzel med nogami.

Slovenci so tako po dveh pripravljalnih porazih (4:7 z Madžari, 2:3 z Italijani) pripravljalna srečanja končali z zmagovito popotnico.

Ken Ograjenšek, ki je začel preobrat Slovencev, po zmagi nad Italijo:

Pomembna zmaga za samozavest

"Prva tretjina je bila dobra. Imeli smo veliko več od igre kot Italijani, v drugi tretjini smo malo padli v koncentraciji. Bolj smo bili osredotočeni na to, da bi igrali bolj fizično, na telo in potem smo malo izpadli iz igre, ampak se mi zdi, da je najbolj pomembno to, da smo se na koncu zbrali v zadnji tretjini in prišli nazaj. Tik ob izteku power-playa smo dosegli zadetek z igralcem manj. Za samozavest je zelo pomembno, da smo to tekmo dobili. Vsa čast fantom, da so obrnili tekmo. Bila je pokazatelj značaja, česa vse smo sposobni," je po zmagi na zadnji pripravljalni tekmi razmišljal selektor Ivo Jan. "Za samozavest je zelo pomembno, da smo to tekmo dobili. Vsa čast fantom, da so obrnili." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Selektor bo končni seznam potnikov na svetovno prvenstvo v javnost poslal po večernem finalu državnega prvenstva, ki bo odločil slovenskega prvaka.

Že zdaj je jasno, da na prvenstvo ne bo potovala peterica Anže Ropret, Jure Sotlar, Aljaž Predan, Miha Logar. Omenjeni bodo zamenjali igralci Olimpije in Jesenic. Iz zeleno-belega tabora naj bi vskočil še vratar Olimpije Žan Us, ki bo zamenjal poškodovanega Gašperja Krošlja, ki ga pesti poškodba kolka. Odprava bo na prvenstvo odpotovala v petek.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v ponedeljek ob 16. uri, ko bodo igrali proti Kazahstanu.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Četrtek, 25. april, Bled Slovenija : Italija 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

0:1 Deluca 26. (Marchetti), 0:2 Insam 44. (PP1) (D. Kostner, Miceli), 1:2 Ograjenšek 46. (Kuralt, Verlič), 2:2 Kopitar 54. (Drozg, Sabolič), 3:2 Verlič (SH) (Ograjenšek)



Postava Slovenija: Gračnar, Pintarič; Ž. Pance, Kopitar, Sabolič, Kovačević, Podlipnik; Kuralt, Verlič, Ograjenšek, Gregorc, Magovac; Drozg, Goličič, Predan, Pretnar, Repe; Sotlar, Hebar, Ropret, Štebih, Logar



Postava Italija: Vallini, De Filippo Roja; Bardaro, Deluca, Frigo, Glira, Goi, Hochkofler, Insam, D. Kostner, S. Kostner, Lambacher, Marchetti, McMonagle, Miceli, Morini, Pavlu, Ramoser, Rosa Gonzales, Tauferer, Trivellato, Zanatta Sreda, 24. april, Bled

Slovenija : Italija 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Hebar 33. (Pretnar, Repe), Kovačević 59. (PP1) (Kopitar, Sabolič); Insam 16. (McMonagle, Miceli), Ramoser 20. (Hochkofler), 37. (S. Kostner);



Postava Slovenija: Krošelj, Pintarič; Ž. Pance, Kopitar, Sabolič, Kovačević, Podlipnik; Kuralt, Verlič, Ograjenšek, Gregorc, Magovac; Drozg, Goličič, Predan, Pretnar, Repe; Sotlar, Hebar, Ropret, Štebih, Logar; Selan

Postava Italija: Bernard, De Filippo Roja; Bardaro, Deluca, Frigo, Glira, Goi, Hochkofler, Insam, D. Kostner, S. Kostner, Lambacher, Marchetti, McMonagle, Miceli, Miglioranzi, Morini, Pavlu, Ramoser, Rosa Gonzales, Tauferer, Trivellato, Zanatta



Sreda, 17. april, Budimpešta

Madžarska : Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)

Strelci: 1:0 Erdely 4. (Gallo, Hari), 2:0 Wehrs 4. (Sofron, Sziranyi), 3:0 G. Nagy 15. (Sarauer, Sofron), 3:1 Sabolič 17. (PP1), 4:1 Hari 21. (Gallo), 4:2 Selan 23. (Repe, Ropret, PP1), 4:3 Verlič 29. (Goličič), 5:3 Benk 29. (Bodo, Terbocs), 6:3 Erdely 35. (Wehrs, Hari), 7:3 Hari (Gallo, Erdely), 7:4 Hebar 48. (Kuralt, Ograjenšek)

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

Preberite še: