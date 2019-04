Maloštevilni gledalci na Bledu pod dveh letih in pol videli Kopitarja in poraz risov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca, za katero je po dobrih dveh letih in pol zaigral tudi prvi zvezdnik Anže Kopitar, je pred skromnim številom gledalcev (na Bledu se jih je zbralo okoli 800) na pripravljalni tekmi z Italijo izgubila z 2:3. Podobno kot na uvodni pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo drugega razreda, to bo med 29. aprilom in 5. majem v Nursultanu, z Madžarsko pretekli teden je tudi tokrat šepala igra v obrambi. V četrtek ob 17. uri sledi še zadnja pripravljalna tekma z Italijo, v petek pa polet v Kazahstan.

Pripravljalna tekma, Bled



Slovenija : Italija 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Insam 16. (McMonagle, Miceli), Ramoser 20. (Hochkofler), 37. (S. Kostner); Hebar 33. (Pretnar, Repe), Kovačević 59. (PP1) (Kopitar, Sabolič)



Postava Slovenija: Krošelj, Pintarič; Ž. Pance, Kopitar, Sabolič, Kovačević, Podlipnik; Kuralt, Verlič, Ograjenšek, Gregorc, Magovac; Drozg, Goličič, Predan, Pretnar, Repe; Sotlar, Hebar, Ropret, Štebih, Logar; Selan

Postava Italija: Bernard, De Filippo Roja; Bardaro, Deluca, Frigo, Glira, Goi, Hochkofler, Insam, D. Kostner, S. Kostner, Lambacher, Marchetti, McMonagle, Miceli, Miglioranzi, Morini, Pavlu, Ramoser, Rosa Gonzales, Tauferer, Trivellato, Zanatta



*tekma se je začela ob 19. uri

Po porazu s 4:7 proti Madžarom preteklo sredo je slovenska hokejska reprezentanca, ki se na Bledu pripravlja na reprezentančni vrhunec sezone (svetovno prvenstvo drugega razreda), odigrala drugo pripravljalno tekmo. Na Bledu so bili nasprotniki Italijani, ponovno člani elitne divizije svetovnega hokeja.

Po dveh letih in pol s Kopitarjem

Anže Kopitar je po septembru 2016 spet zaigral za slovensko reprezentanco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Selektor Ivo Jan še ni mogel računati na popolno zasedbo, saj se bodo zadnji risi (prišli bodo iz Olimpije in Jesenic, ki še igrajo finale državnega prvenstva) reprezentanci pridružili tik pred petkovim poletom v Kazahstan.

Je pa bila izbrana vrsta v primerjavi s tekmo z Madžarsko okrepljena s prvim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem, ki bo rise vodil kot kapetan. Edini slovenski NHL-ovec za Slovenijo igra prvič po uspešnih olimpijskih kvalifikacijah za Pjongčang in septembru 2016. Njegova asistenta sta napadalec Robert Sabolič in branilec Sabahudin Kovačević, ki oba drsata z NHL-ovcem v udarni peterki, v katero je selektor postavil še Žigo Panceta in Matica Podlipnika.

Italijani izkoriščali napake v obrambi

V slovenskih vratih je tekmo začel Gašper Krošelj (njegova menjava je bil Matija Pintarič), ki na začetku, Slovenci so imeli terensko premoč, ni imel pravega dela, a so ga v nadaljevanju Italijani dvakrat premagali. V 16. minuti je z bližine za prvo vodstvo na tekmi poskrbel Marco Insam, 20 sekund pred iztekom prvega dela pa je slovenski obrambi ušel Joachim Ramoser in postavil izid tretjine. V tej so imeli Slovenci dvakrat igralca več, a jim Andressa Bernarda ni več uspelo premagati.

Italijani so s pridom izkoriščali slovenske napake v obrambi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začetek drugega dela je prinesel nov slovenski power-play, a je tudi ta ostal neizkoriščen, slovenska igra pa brez pravih priložnosti za znižanje zaostanka. Italijani so Slovence dobro zaustavljali v obrambi tretjini, a v 33. minuti je za vsaj nekaj zadovoljstva med maloštevilnimi gledalci, zbralo se jih je okoli 800, poskrbel Andrej Hebar. Izkušeni napadalec je z vrha krogov z desne strani z močnim in natančnim strelom med stičišče prečke in vratnice matiral italijanskega čuvaja mreže.

Ni dolgo ostalo pri tem rezultatu. V slovenski igri je, podobno kot na Madžarskem, šepala obramba, kar so zahodni sosedi izkoristili v 37. minuti, ko se je do slovenskih vrat sprehodil Ramoser in s svojim drugim zadetkom soigralce na drugi odmor odpeljal z vodstvom s 3:1.

Začetek zadnje tretjine - Krošlja je v vratih zamenjal Pintarič - je pripadel Slovencem, ki so zaigrali bolj agresivno, a jim zaostanka, tudi ob četrti igri z igralcem več, ni uspelo znižati. Jim je pa le uspelo unovčiti peti power-play, s katerim je Sabahudin Kovačević postavil končnih 2:3.

V četrtek še enkrat z Italijani, v petek polet v Kazahstan

Slovenci bodo v četrtek še enkrat prekrižali palice z Italijani, nato pa v petek odleteli proti Nursultanu (nekdanji Astani), ki bo med 29. aprilom in 5. majem gostil svetovno prvenstvo drugega razreda. Risi se bodo ob gostiteljih Kazahstancih udarili še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvi dve reprezentanci.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

17.00 Slovenija – Italija



Sreda, 17. april, Budimpešta

Madžarska : Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)

Strelci: 1:0 Erdely 4. (Gallo, Hari), 2:0 Wehrs 4. (Sofron, Sziranyi), 3:0 G. Nagy 15. (Sarauer, Sofron), 3:1 Sabolič 17. (PP1), 4:1 Hari 21. (Gallo), 4:2 Selan 23. (Repe, Ropret, PP1), 4:3 Verlič 29. (Goličič), 5:3 Benk 29. (Bodo, Terbocs), 6:3 Erdely 35. (Wehrs, Hari), 7:3 Hari (Gallo, Erdely), 7:4 Hebar 48. (Kuralt, Ograjenšek)

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

