Prvi test za Slovence, Jeglič zadnjo klubsko tekmo pospremil kot gledalec

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se pripravlja na domače svetovno prvenstvo drugega razreda (3.–8. maj v Tivoliju), bo danes odigrala prvo pripravljalno srečanje. V Szekesfehervarju bo zvečer palice prekrižala z Madžari, s katerimi se bo udarila tudi na domačem SP. Izbrani vrsti danes ne bosta v najmočnejši postavi. V četrtek in petek sledita še dve pripravljalni tekmi v gosteh, in sicer se bodo na Slovaškem pomerili še z Japonsko in Romunijo. V ponedeljek se je klubska sezona končala za Fischtown Pignuins, katerega dres so nosili trije Slovenci, ki jih selektor pričakuje v reprezentanci, Žiga Jeglič je zaradi poškodbe izpustil še četrto zaporedno srečanje.