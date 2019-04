Slovenci na prvem preizkusu pred SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 19. uri v Budimpešti odigrala prvo pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom drugega razreda, ki se bo v Kazahstanu začelo 29. aprila. Risi se bodo Madžarom zoperstavili v nepopolni zasedbi, med drugimi bosta manjkala Rok Tičar in Anže Kopitar, ki se bo soigralcem pridružil konec tedna.

Pred slovensko hokejsko reprezentanco, ki se od začetka aprila pripravlja na svetovno prvenstvo drugega razreda, je prvo pripravljalno srečanje. V Budimpešti se bodo udarili z Madžari, ki bodo njihov tekmec tudi na prvenstvu v Kazahstanu.

Selektor Ivo Jan še ne more računati na polno zasedbo, saj nekateri risi še niso prišli na zbor, nekateri pa bodo zaradi poškodb preventivno počivali, tako da bodo na Madžarskem nastopili tudi hokejisti iz reprezentance U20. Med temi tudi Rok Kapel, Jaka Šturm, Jaša Jenko, Aljaž Predan in Maj Tavčar.

Po obračunu z Madžari se bodo Slovenci v pripravljalnem obdobju pomerili še s člani eliten divizije Italijani. Obe tekmi z zahodnimi sosedi bosta na Bledu (24. in 25. april).

Vstopnici za elito čakata v Kazahstanu

Slovenska izbrana vrsta bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva

Pripravljalna tekma, Budimpešta:



Sreda, 17. april

19.00 Madžarska - Slovenija

