Slovenci v madžarski lepotici za zaprtimi vrati

Danes mineva mesec dni od uradnega začetka priprav slovenske hokejske reprezentance na majsko svetovno prvenstvo elite, ki ga bosta med 12. in 28. majem gostili Finska in Latvija.

Slovenci so v tem času odigrali sedem pripravljalnih tekem, tri so še pred njimi. Dve bodo danes in v četrtek odigrali v Budimpešti, kjer bodo palice dvakrat prekrižali z Madžari, ki so se, tako kot risi, lani v Ljubljani vrnili med elito.

Obe srečanji bosta potekali v večnamenski dvorani MVM Dome, ki ob nekaterih športnih dogodkih sprejme več kot 20 tisoč gledalcev. Odprli so jo konec leta 2021. Eno prvih večjih tekmovanj, ki ga je gostila, je bilo moško evropsko rokometno prvenstvo lani januarja.

Gledalcev na sredinem sosedskem srečanju ne bo, saj bo današnja tekma potekala za zaprtimi vrati. V četrtek si bodo tekmo lahko ogledali tudi privrženci tega ekipnega športa. Še več gledalcev gre v MVM Dome pričakovati prihodnji torek, ko bodo Madžari pripravljalno tekmo igrali z eni od glavnih favoritov za zlato na majskem svetovnem prvenstvu Kanado.

Slovenci bodo palice z Madžari prekrižali v MVM Dome Budimpešta (levo zgoraj). Današnja tekma bo potekala za zaprtimi vrati. Foto: Guliverimage

Kopitar želi hitrejšo tranzicijo

Slovenci so zadnji pripravljalni tekmi odigrali pretekli teden v Franciji, kjer so dvakrat tesno izgubili. "V Franciji smo videli, glede na tekmi z Italijo, sploh na prvo tekmo z Italijo (to so igrali teden prej, op. a.), da smo preklopili prestavo višje, da smo se lažje otresli pritiska, ko so skočili po nas v naši tretjini. To je bilo v redu. A tranzicija iz obrambne tretjine v napad je še prepočasna. Temu zdaj posvečamo največ pozornosti. Če nasprotnik izpade in imamo priložnost tri na dva, dva na ena, je to treba zagrabiti z vsemi štirimi in poskusiti izkoristiti. Ne smemo izgubljati časa. To mora biti na ravni, na katero gremo, še hitreje," si še hitrejše tranzicije želi selektor Matjaž Kopitar.

Matjaž Kopitar si želi hitrejše tranzicije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nedeljski polet na Dansko, nato v Latvijo po obstanek

Po gostovanju pri vzhodnih sosedih bodo imeli Slovenci dva dneva prosto, v nedeljo pa sledi polet na Dansko. Tam jih 9. maja čaka še zadnje pripravljalno srečanje pred prvenstvom, z Danci se bodo pomerili v Köbenhavnu.

Risi, ki jim na prvenstvu ne bo pomagal Anže Kopitar, bodo igrali v skupini B v Rigi, nasproti jim bodo stale reprezentance Kanade, Češke, Švice, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana.

Cilj Kopitarjeve čete je obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja, kar je Slovencem do zdaj uspelo le dvakrat, zadnjič leta 2005.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

