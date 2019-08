Beljačani na Bled s popotnico zmage v Mariboru

V Mariboru se je začela poletna hokejska liga Rudi Hiti, na kateri sodelujejo štirje klubi – norveški Stavanger Oilers, avstrijska EC Panaceo VSV in Graz 99ers ter madžarski UTE Budapest. V sredo so na led stopili Norvežani in Korošci, z 2:1 so zmagali Beljačani, za katere igra tudi napadalec s slovenskim potnim listom Adis Alagić.