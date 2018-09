Polfinale v pričakovanju derbija

S tekmo med gostiteljem Pokala Slovenije HK Triglav Kranj in HK SŽ Olimpija se ob 17.30 začenja polfinalna bitka za pokalno lovoriko. Druga polfinalista, branilec pokalne lovorike HDD Sij Acroni Jesenice in HK Slavija Junior, bosta na led stopila ob 20.30. Vse, razen zmag večnih tekmecev Olimpije in Jesenic, bi bilo presenečenje. Finale bo v soboto ob 20. uri.

Gostitelji, hokejisti kranjskega Triglava se bodo v polfinalu udarili s favorizirano Olimpijo, ki si je pred sezono za enega od treh ciljev zadala osvojitev pokalne lovorike. Triglavani so v četrtfinalu zanesljivo premagali Bled, zmaji pa Celjane. Polfinalna nasprotnika sta se v Kranju, kjer je ledena ploskev manjša, srečala že pretekli teden, ko so s 6:0 slavili Ljubljančani.

Tudi v drugem polfinalnem paru je izrazit favorit. To je državni in pokalni prvak HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so v četrtfinalu visoko premagali HDK Maribor, v polfinalu jih čaka HK Slavija Junior. Za klub iz Zaloga, ki prvič nastopa s člani, bo to prva tekma na pokalu v Kranju, saj je bil v četrtfinalu prost.

Tekmo si lahko ogledate tudi na Hokej TV (hokejtv.si), sicer pa je cena vstopnice 7 evrov.

Finale bo v soboto ob 20. uri.

Pokal Slovenije 2018, Kranj (Ledena Dvorana Zlato polje) Polfinale

Petek, 7. september

17.30: HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj

20.30: HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior Finale

Sobota, 8. september

ob 20.00

