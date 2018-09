Olimpija po zaostanku do preobrata in finala

Prvi finalist Pokala Slovenije je HK SŽ Olimpija. Zmaji so v polfinalu s 4:2 premagali gostitelja HK Triglav Kranj, ki je vodil z 2:1, in si po pričakovanjih priborili finalno vstopnico. Druga polfinalista, branilec pokalne lovorike HDD Sij Acroni Jesenice in HK Slavija Junior, bosta na led stopila ob 20.30. Vse, razen finalnega derbija, bi bilo presenečenje. Finale bo v soboto ob 20. uri.

Gostitelji, hokejisti kranjskega Triglava so se v polfinalu dobro upirali favorizirani Olimpiji, ki si je pred sezono za enega od treh ciljev zadala osvojitev pokalne lovorike. Triglavani (v četrtfinalu so zanesljivo premagali Bled) so se v 17. minuti sicer znašli v zaostanku, zmaje je v vodstvo popeljal Gregor Koblar, a že v uvodu druge tretjine je izkušeni Anže Terlikar izenačil, dve minuti zatem pa je Mihael Potočnik izkoristil igralca več, premagal Tilna Spreitzerja, ki je branil vso tekmo, in domačim priskrbel vodstvo.



Pri tem ni ostalo dolgo. Olimpija je namreč v petih minutah priredila popoln preobrat. Aljaž Chvatal je v 25. minuti zadel za izenačenje, dve minuti pozneje pa ob igralcu manj z drugim zadetkom zadel za vodstvo s 3:2. Nedolgo zatem je čuvaja mreže Kristjana Šenka ob igralcu manj ugnal še Miha Zajc in postavil izid srečanja.





Olimpija čaka nasprotnika

Kdo bo Olimpijin nasprotnik, bo znano zvečer, ko državni in pokalni prvak HDD Sij Acroni Jesenice ne bi smel imeti težav s HK Slavija Junior. Za klub iz Zaloga, ki prvič nastopa s člani, bo to prva tekma na pokalu v Kranju, saj je bil v četrtfinalu prost.

Tekme si lahko ogledate tudi na Hokej TV (hokejtv.si), sicer pa je cena vstopnice 7 evrov.

Finale bo v soboto ob 20. uri.

Pokal Slovenije 2018, Kranj (Ledena Dvorana Zlato polje) Polfinale

Petek, 7. september

HK SŽ Olimpija : HK Triglav Kranj 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Koblar 17., Chvatal 25., 27. (SH1), Zajc 28. (SH1); Terlikar 21., Potočnik 23. (PP1)



20.30: HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj Finale

Sobota, 8. september

20.00 HK SŽ Olimpija - zmagovalec HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior

