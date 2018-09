Derbi, ki si ga bo v živo lahko ogledala le peščica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu pokala se bodo ob 20. uri pomerili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Pokalni naslov branijo železarji.

V finalu pokala se bodo ob 20. uri pomerili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Pokalni naslov branijo železarji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob 20. uri se bosta v finalu Pokala Slovenije v Dvorani Zlato polje v Kranju, ki bo premajhna za vse, ki bi si radi ogledali drugi derbi sezone v živo, udarila večna tekmeca z Jesenic in Ljubljane. Pokalno lovoriko branijo železarji, ki so zmaje v lanskem finalu ugnali s 3:0.

Zvečer bo lastnika dobila prva lovorika sezone na tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Hokejske zveze Slovenije. Ta je gostiteljstvo pokalnega tekmovanja letos zaupala HK Triglav Kranj, ki praznuje 50. obletnico delovanja. V finalu bomo ob 20. uri pričakovano spremljali obračun največjih slovenskih hokejskih tekmecev, HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija.

Za ogled tekme je po podatkih HZS na voljo le okoli 400 vstopnic, saj dvorana ne sprejme prav veliko več gledalcev. Drugi derbi pred novo klubsko sezono v Dvorani Zlato Polje v Kranju, kjer so pred volitvami napovedali izgradnjo nove hokejske dvorane, si bo lahko ogledala le peščica navijačev. Ogled tekme bo sicer na voljo tudi na hokejtv.si, na kateri je petkov večerni polfinalni dvoboj med Jesenicami in HK Slavijo Junior spremljalo več kot 2.100 gledalcev.

Jeseničani so za finale premagali HDK Maribor (8:0) in HK Slavija Junior (2:0), Olimpija pa HK ECE Celje (6:0) in gostitelja (4:2).

Železarji lani brez večjih težav

Za razliko od lanskega finalnega srečanja gre tokrat pričakovati bolj izenačen boj železarjev in zmajev, ki so v zadnjem tekmovalnem obdobju proti Jesenicam izgubljali kot po tekočem traku. Zanimivo srečanje je napovedal že medsebojni dvoboj pred dvema tednoma na Bledu, kjer je HK SŽ Olimpija slavila z 2:0. V lanskem finalu pokala so Jeseničani s 3:0 odpravili Ljubljančane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Obračun, na katerem bo veliko odvisno od dnevne forme vratarjev (Jeseničan Clarke Saunders ima več izkušenj od, kot kaže prvega Olimpijinega vratarja, Žana Usa), se bo začel ob 20. uri.

Čez teden dni alpski uvod

Obe moštvi bosta klubsko tekmovalno sezono v Alpski ligi začeli čez teden dni. Državni prvaki z Jesenic bodo v soboto, 15. septembra, gostili Cortino, Olimpija pa bo isti dan gostovala pri Fassi. Spomnimo, Jeseničani so lani v Alpski ligi obstali v polfinalu, Ljubljančani pa stopnico prej. V četrtfinalu so jih izločili prav Gorenjci.

Pokal Slovenije 2018, finale (Dvorana Zlato Polje) Sobota, 8. september

20.00 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice

