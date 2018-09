Olimpija v boj za finale proti gostiteljem

Znani so trije polfinalisti Pokala Slovenije 2018. Na uvodni tekmi so hokejisti HK SŽ Olimpija upravičili vlogo favorita in nasprotnika HK ECE Celje premagali s 6:0. Njihov polfinalni nasprotnik bo gostitelj HK Triglav Kranj, ki je s 5:1 premagal HK MK Bled. Zmagovalci lanskega pokala, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, bodo v četrtfinalu igrali v četrtek. Nasproti jim bodo stali Mariborčani. HK Slavija Junior se je v polfinale uvrstil brez boja.

V Kranju v nasprotju z napovedmi sodeluje sedem klubov, in sicer HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK ECE Celje, HK MK Bled in HDK Maribor, medtem ko je ekipa HD Hidria Jesenice zaradi istočasnega sodelovanja na razvojnem kampu tekmovanja EBYSL prvotno načrtovano udeležbo odpovedala.

Zmaji za uvod napolnili mrežo Celja, Triglavani pa Bleda

Na prvi četrtfinalni tekmi sta si nasproti stala HK SŽ Olimpija in HK ECE Celje, zmaji so si brez težav priborili polfinalno vstopnico. Za kneze je bila usodna druga tretjina, pred katero so odpravili težave z rolbo in očistili ledeno ploskev, ta je v Kranju manjša.

Zeleno-beli so v tej petkrat premagali nekdanjega vratarja Olimpije Tomaža Trelca, ki je sicer prejel šest golov (enega v ovdoni tretjini). Za ljubljansko moštvo so zadeli Gregor Koblar (dvakrat), Gal Koren, Luka Ulamec, Žan Jezovšek (slednja ob igralcu manj) in Janez Orehek.

Polfinalni nasprotnik Olimpije, pri kateri sta Žan Us in Tilen Spreitzer zaklenila vrata, bo gostitelj HK Triglav Kranj, ki je s 5:1 premagal HK MK Bled. Tudi za Blejce, ki jih je Dmitrij Korzhilecky popeljal v vodstvo z 1:0, je bila usodna druga tretjina, v kateri so domači zadeli trikrat. Ob zmagi je bil s tremi zadetki najbolj razpoložen Žan Zupan, zadela sta še Žan Markič in Miha Ahačič.

Olimpija in Triglav sta se srečala že pred slabim tednom dni, ko so zmaji slavili s 6:0.

Založani že v polfinalu

Zadnji polfinalist bo znan v četrtek, ko si bodo nasproti stali branilci lovorike, favorizirani Jeseničani in hokejisti HDK Maribor. Zmagovalec se bo za finale udaril s HK Slavija Junior, ki je v četrtfinalu prost.

Cena vstopnice, ki jo lahko kupite na blagajni Ledene dvorane Zlato polje, je sedem evrov.

Razpored tekem Pokal Slovenije 2018 Četrtfinale

Sreda, 5. september

HK ECE Celje : HK SŽ Olimpija 0:6 (0:1, 0:5, 0:0)

Koblar 19., 27. (PP1), Koren 23. (PP1), Ulamec 28. (SH1), Jezovšek 32. (SH1), Orehek 33.



HK MK Bled : HK Triglav Kranj 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Korzhilecky 6.; Zupan 14., 36., 39., Markič 35., Ahačič 59. (PP1)





PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj Četrtek, 6. september

20.30: HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor

HK Slavija Junior prost Polfinale

Petek, 7. september

17.30: HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj

20.30: zmagovalec HDD Sij Acroni Jesenice/HDK Maribor - HK Slavija Junior Finale

Sobota, 8. september

ob 20.00

Pokal tudi Hokej TV





Projekt lastne hokejske televizije je rezultat dogovora med Hokejsko zvezo Slovenije in podjetjem Vprašaj, d. o. o. Z njim želijo v slovenski krovni organizaciji zagotoviti ne le kakovostne prenose hokejskih tekem, temveč možnost njihovega spremljanja vso sezono. Sklenjeni dogovor vključuje prenose tekem, ki jih bodo slovenski klubi igrali v Sloveniji v okviru Alpske Hokejske Lige (AHL), pokalnih tekem in tekem končnice državnega prvenstva v članskih konkurenci, drugih zanimivih tekem v International Hockey League (IHL) ter domačih tekem slovenskih hokejskih reprezentanc.



Tekme Pokala Slovenije si tako lahko ogledate v živo na www.hokejtv.si

Preberite še: