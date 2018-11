Podprvaki gostijo Anaheim, Kopitar z novim soigralcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vegasu v tej sezoni ne gre, trenutno so šele na 14. mestu zahodne konference. Foto: Reuters

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings ponovno na delu v petek, ko bo gostoval pri Chicagu. Pri Los Angelesu so s Pittsburghom opravili menjavo. Nov soigralec Anžeta Kopitarja je tako postal Carl Hagelin, medtem ko se v Pittsburgh seli Tanner Pearson. S tem so se Kralji znebili pogodbe s Pearsonom v vrednosti 3,75 milijona dolarjev, ki bi trajala do leta 2021, Hagelin pa bo po koncu te sezone postal prosti igralec.

