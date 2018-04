Kako bo uspeh Slovencev na Češkem premešal karte za SP?

Karlovy Vary Matica Podlipnika in Sabahudina Kovačevića se vračajo med češko elito

Branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik sta krog pred koncem tekmovanja (baraža) s soigralci ekipi Karlovy Vary priigrala napredovanje iz druge češke WSM lige v elitno Extraligo. Tja se klub vrača po letu dni. Tretji slovenski branilec, ki se je boril za vstopnico, Jurij Repe, pa je s Kladnom v petek ostal brez možnosti za napredovanje. Klemen Pretnar in soigralci Banske Bystrice so v finalu slovaške elitne lige zapravili še drugi zaključni plošček za prvaka. Vse štiri branilce je opazoval tudi selektor risov Kari Savolainen, ki se bo v kratkem odločil, kako bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu videti slovenska branilska vrsta.