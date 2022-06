Po umazanem naletu v boj za finale brez enega od najboljših #video

Kanadski hokejist libanonskih korenin Nazem Kadri je na 13 tekmah končnice za Colorado dosegel šest golov in podal še za osem golov. Na tretji tekmi proti Edmontonu pa je prejel nešporten udarec Evanderja Kana. Ta je nanj naletel izza hrbta, nato je Kadri z vso silo priletel v bando. Kane je bil na tekmi izključen za pet minut, vodstvo lige pa mu je zdaj namenilo še eno tekmo suspenza.

Evander Kane gets a five-minute major penalty for this hit on Nazem Kadri pic.twitter.com/wycyNWdDbc