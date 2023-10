Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK RST-Pellet Celje bodo po koncu tedna, ki so ga preživeli na celinskem pokalu v Latviji, kjer so zasedli tretje mesto, zvečer igrali tekmo Alpske lige. V Celje prihaja lanski finalist tekmovanja Cortina, ki ima na računu štiri zmage in štiri poraze, kar zadošča za sedmo mesto.