Drugi del predolimpijske naloge: Slovenci nad južne sosede

Slovenski hokejisti na Jesenicah med četrtkom in nedeljo gostijo olimpijske predkvalifikacije, na katerih sodelujejo še Litva, Hrvaška in Japonska. Četa Matjaža Kopitarja, ki si je ta krog kvalifikacij za OI nakopala z zdrsom na Mednarodni hokejski lestvici (IIHF), je na papirju izrazit favorit za prvo mesto in napredovanje v zadnjo fazo kvalifikacij. Če bo izpolnila cilj, jo konec avgusta čaka zadnji lov za OI na Norveškem, kjer bosta ob gostiteljih sodelovali še Danska in Južna Koreja.

Slovenci pred turnirjem niso bežali od vloge favorita, so pa poudarjali, da se bo kljub manj kakovostnim nasprotnikom tekem treba lotiti resno. Na uvodni četrtkovi tekmi so prikazali pravi pristop in Litovce, ki niso bili dorasli tekmeci, odpravili z 12:2. Selektor je po tekmi opozoril na to, da je na obračunih, ko visoko vodiš, težko ostati povsem zbran vseh 60 minut, prav padcu koncentracije so pripisali prejeta zadetka v zadnjih sekundah tretjine.

"Začetek je bil tak, kot mora biti, zbran, potem pa razumem, da je težko obdržati zbranost v igri na takšni tekmi. V vsakem trenutku smo poskušali najti točko, da bi jih spodbudili naprej. Nisem jezen zaradi prejetih golov, nisem pa zadovoljen s tem, kdaj smo ju prejeli. Bo pa treba tudi v prihodnje igrati zbrano in pozorno," je po srečanju dejal Kopitar.

Pričakujejo podobno tekmo kot z Litvo

Ta bo varovance spet vodil ob 19. uri, ko jim bodo nasproti stali Hrvati, ki na svetovnem prvenstvu igrajo še razred nižje od Litovcev in so na lestvici IIHF najnižje uvrščena reprezentanca od sodelujočih. V slovenskem taboru pričakujejo podobno tekmo, kot je bila četrtkova z Litvo. Želijo si dobrega začetka, hitrega gola in mirnega nadaljevanja. Hrvati so na uvodnem srečanju z 0:9 priznali premoč Japoncem.

Ti bodo petkov spored odprli ob 15.30 s tekmo proti Litvi. V soboto sledi dan premora, v nedeljo pa obračun med Japonsko in Slovenijo, ki bo najverjetneje odločal o prvem mestu.

Japonci so v četrtek z 9:0 premagali Hrvaško, danes jih čakajo Litovci, v nedeljo še Slovenci. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Avgusta na Norveško?

Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Ob Sloveniji predkvalifikacije te dni gostita še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultanu igrajo Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska, v Nottinghamu pa Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija.

Slovenija je med vsemi sodelujočimi na olimpijskih predkvalifikacijah najvišje uvrščena, tako da bi ob napredovanju v zadnji krog kvalifikacij igrala na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja.

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Lestvica:

1. Slovenija 1 tekma - 3 točke

2. Japonska 1 - 3

3. Hrvaška 1 - 0

4. Litva 1 - 0 Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska Četrtek, 6. februar

Litva : Slovenija 2:12 (0:4, 1:3, 1:5)

0:1 Koblar 3. (Pretnar), 0:2 Zajc 5. (Ograjenšek, Čepon), 0:3 Koblar 11. (Čimžar, Pretnar), 0:4 Urbas 14. (Verlič, PP1), 0:5 Ograjenšek 22. (Urbas, Gregorc, PP1), 0:6 Jeglič 30. (Čimžar, Repe), 0:7 Verlič 38. (Kuralt), 1:7 Verenis (Bosas, 40., PP1), 1:8 Gregorc 44. (Kalan), 1:9 Sabolič 47. (Jeglič, Tičar), 1:10 Verlič 49. (Urbas, Čepon), 1:11 Jeglič 53. (Tičar), 1:12 Koblar 54. (Kalan, Pavlin), 2:12 Krakauskas 60. (Zukauskas, Misiuk) Japonska : Hrvaška 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Echigo 6. (PP1), S. Takahaši 7., Takagi 10., Osawa 16. (PP1), Irikura 21., Hirano 30., 57., H. Sato 45. (PP1), Hašimoto 49. PP1-zadetek z igralcem več * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

