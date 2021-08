Slovenci za slovo z Južno Korejo, Danci in Norvežani za OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki si je s porazoma proti Danski in Norveški zaklenila vrata tretjega zaporednega nastopa na olimpijskih igrah, bo ob 12. uri proti Južni Koreji odigrala zadnjo tekmo olimpijskih kvalifikacij v Oslu. Ob 16. uri se bosta za olimpijsko vstopnico pomerili skandinavski reprezentanci.

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska imajo hokejsko vstopnico za tekmovanje pod petimi krogi v Pekingu že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vozovnice.

Na olimpijskih kvalifikacijah v Oslu se bosta za eno pomerili Norveška in Danska, ki še nikoli ni igrala na tekmovanju petih krogov. Skandinavski obračun se bo začel ob 16. uri, olimpijski Peking si bo zagotovil zmagovalec dvoboja.

Že pred tem bodo zadnjo tekmo kvalifikacij odigrali slovenski hokejisti, ob 12. uri se bodo pomerili z Južno Korejo. Tekma nima tako velikega vložka kot tista med Norvežani in Danci, si pa slovenski selektor Matjaž Kopitar želi, da bi njegovi varovanci resno pristopili k obračunu in pokazali značaj.

"Razočaranje je prisotno. Sem smo prišli z enim ciljem, da se spet uvrstimo na olimpijske igre. Žal nam to ni uspelo. Ne glede na to, da smo ostali brez možnosti za napredovanje, se moramo pobrati, dvigniti vzdušje v slačilnici in dostojanstveno končati ta turnir. Koreja bo naš nasprotnik na domačem svetovnem prvenstvu prihodnjo pomlad, pokazati bomo morali super boj, igro vseh 60 minut, da se poslovimo vsaj z zmago," pred zgodnjepopoldanskim srečanjem sporoča napadalec Žiga Pance.

Kdo se bo veselil v Latviji in na Slovaškem?

V Rigi si bo pot na OI zagotovil zmagovalec srečanja med Latvijo, ki je uvodna tekmeca odpravila s 15:0, in Francijo. Vloga favoritov pripada domačinom.

Na Slovaškem so pred zadnjima tekmama v igri še tri reprezentance: gostiteljica, Belorusija in Poljska, medtem ko je Avstrija brez možnosti za Peking.