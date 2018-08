Olimpiji derbi in finale z Medveščakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljskem finalu Mednarodne hokej lige Bled 2018 se bosta pomerila HK SŽ Olimpija in zagrebški Medveščak. Zmaji so z 2:0 premagali večne tekmece z Jesenic, Hrvati pa v boju za prvo mesto v svoji skupini z 1:0 češkega prvoligaša Karlovy Vary. Ta se bo za tretje mesto pomeril z železarji.

Prvi derbi nove sezone, pa čeprav v pripravljalnem obdobju, je ponudil dober hokej z obeh strani večnih tekmecev. Po njem so se z 2:0 veselili Ljubljančani, ki so bili v skoraj polni blejski dvorani bolj učinkoviti od državnih in pokalnih prvakov z Jesenic.

V finalu bodo zaigrali tudi člani EBEL-ligaškega Medveščaka, ki so v boju za prvo mesto skupine B z 1:0 ugnali češkega prvoligaša Karlovy Vary Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika. Češko moštvo bo v nedeljo igralo za 3. mesto, Beljačani pa so že končali tekmovanje.

Finale v nedeljo, kmalu po pokalno lovoriko

Tekma za tretje mesto blejskega turnirja bo na sporedu v nedeljo ob 16.30, finale pa ob 20. uri.

Če ne bo presenečenj, se bosta slovenska predstavnika kaj kmalu spet srečala. Med 5. in 8. septembrom bo v Kranju potekal Pokal Slovenije 2018. Lani so Jeseničani v finalu prepričljivo odpravili Olimpijo.

Žreb parov pokala bo v ponedeljek, 3. septembra.

Mednarodna hokej liga Bled 2018 Sobota, 25. avgust

KHL Medveščak Zagreb : Karlovy Vary 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) (skupina B) Samuels-Thomas 29.

HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Koren 15., Jezovšek 50. Petek, 24. avgust

VSV Beljak : Karlovy Vary 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Sharp 29., Fraser 31.; Kohout 16., Mikuš 19. (PP), Flek 32., 56., Beranek 40., Rohan 49. (skupina B)



Četrtek, 23. avgust

KHL Medveščak Zagreb : VSV Beljak 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) - po podaljšku (skupina B)

Sylvestre 8., 53.; Trivino 15., 61., Alderson 52.



Lestvica skupine B

1. Medveščak 2 tekmi - 4 točke

2. Karlovy Vary 2 - 3

3. Beljak 2 -2 Nedelja, 26. avgust

16:30 HDD Sij Acroni Jesenice -Karlovy Vary (za tretje mesto)

20:00 HK SŽ Olimpija - Medveščak (za prvo mesto)

