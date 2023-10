Petek 13. dan za konec negativne serije? "Čas je, pripravili se bomo stoodstotno."

Hokejisti Olimpije so v novi sezoni najbolj skromno "domače" moštvo, na petih tekmah v Tivoliju so zbrali zgolj eno točko, na prvo zmago na svojem ledu še čakajo. Le Gradec je ob zeleno-belih še brez zmage na domačem ledu.

Ljubljančani bodo negativno domačo serijo, ki se vleče že debelih deset mesecev, poskušali končati v petek, ko bodo pričakali trenutno petouvrščeni Beljak. Korošci, za katere igrata tudi slovenska reprezentanta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, vlogo pomočnika trenerja pa opravlja Marcel Rodman, imajo po devetih tekmah na računu šest zmag in 12 točk. Olimpija je po desetih tekmah pri štirih zmagah in 12 točkah, kar zadostuje za deveto mesto.

Zadnja domača zmaga zmajev sega v 2. december 2022, ko so v Tivoliju premagali Pustertal. Na prvo domače slavje tako še vedno čaka tudi finski trener Upi Karhula.

Robert Sabolič se je na devetih tekmah podpisal pod devet točk Beljaka, pet golov in štiri asistence. Foto: Rene Krammer

"Dober test za nas"

"Danes smo si vzeli čas za analizo, pogledali, kaj smo naredili dobro in kaj slabo, to bomo poskušali v petek popraviti. Beljak je močna ekipa, ki ima vedno dobre tuje in domače igralce. To bo dober test za nas. Mislim, da imamo dobro ekipo. Čas je, da tudi doma zmagamo, pripravili se bomo stoodstotno. Odpraviti moramo individualne napake, popraviti fokus na začetek tekme," je pred petkovim večernim srečanjem v klubski mikrofon dejal kapetan Olimpije Žiga Pavlin, ki se je pred novo sezono vrnil v domovino.

Se mu bo želja uresničila na petek 13.? Srečanje se bo začelo ob 19.15.

Jan Muršak s Celovcem gosti Vorarlberg. Foto: KAC Celovec

Vodilni na Dunaju

Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, bo šesto zmago iskal proti Pioneers Vorarlberg Luke Mavra. Vodilni Pustertal gostuje na Dunaju, katerega član je Rok Tičar, v derbiju začelja se bosta pomerila Bolzano in Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), ki je dve tekmi izgubil za zeleno mizo. Prvaki iz Salzburga bodo gostovali pri Linzu.

Liga ICE Petek, 13. oktober Lestvica

