Olimpija si lahko zagotovi prvo mesto, Jeseničani po vrnitev na drugo

Vodilno moštvo Alpske lige iz Ljubljane bo do konca rednega dela tekmovanja odigralo še dve tekmi. Prvo zvečer pri Feldkirchu, s katerim se je srečalo pred mesecem dni in ga zanesljivo premagalo (6:1). Zmaji, ki so v zadnjem času v napadu precej zdesetkani, si danes lahko zagotovijo prvo mesto.

Jeseničani gostijo Fasso. Foto: Peter Podobnik/Sportida Na tem bi jih teoretično lahko prehiteli le še Jeseničani, ki bodo zvečer gostili Fasso, ta ima še vedno možnosti, da redni del konča med 12-erico in se izogne koncu sezone. Gorenjsko moštvo bo do konca rednega dela odigralo še štiri tekme in poskušalo tega končati na vsaj drugem mestu.

Oba slovenska predstavnika sta si že zagotovila četrtfinale.

Po večernih tekmah bodo Jeseničani znova na delu konec tedna, ko jih čakata še dva domača obračuna - v soboto bodo gostili Gardeno, v nedeljo Linz -, zadnjo tekmo rednega dela pa bodo odigrali 18. marca pri Vipitenu, Olimpija pa bo takrat gostovala pri Kitzbühlu.

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodatni boj



Prva štiri moštva bodo po 36 tekmah že napredovala v četrtfinale (četrtfinalno vstopnico so si že zagotovili Olimpija, Jesenice, Pustertal, četrti bo najverjetneje Asiago), tista na mestih med petim in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage.

Alpska liga Četrtek, 11. marec

19.30 Feldkirch - HK SŽ Olimpija

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Fassa

EC KAC II - Asiago

Steel Wings Linz - Vipiteno

Kirtzbuhel - Ritten

Gardena - Red Bull Juniors

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija* 34 tekem – 77 točk

2. Pustertal* 34 - 69 3. HDD Sij Acroni Jesenice* 32 – 68

4. Asiago 33 – 62

....................................

5. Cortina 33 – 54

6. Red Bull Juniors 32 – 52

7. Lustenau 34 – 46

8. Ritten 33 – 43

9. Gardena 33 – 42

10. Feldkirch 32 – 41

11. Bregenzerwald 33 – 41

12. Vipiteno 33 – 36

...................................

13. Fassa 32 – 33

14. EC KAC II 33 – 28

15. Kitzbühel 34 – 23

16. Steel Wings Linz 32 – 5 *Ekipa se je uvrstila v končnico; prve štiri ekipe se po rednem delu (36 tekmah) uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

