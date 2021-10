Olimpija se lahko vrne na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija bo tekmovalni teden končala na domačem ledu, kjer bo ob 18. uri pričakali češkega predstavnika iz Znojma. Ta ima po devetih tekmah na računu pet zmag in štiri poraze, kar v zgoščeni konkurenci trenutno zadošča za peto mesto. Ljubljančani so drugi, za vodilnim Fehervarjem Anžeta Kuralta, ki je tekmo 10. kroga odigral že v soboto in izgubil, zaostajajo le točko.

V soboto je do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah prišel tudi Linz Blaža Gregorca, ki je sezono po težavah z boleznijo in poškodbami začel skromneje od pričakovanj.

Salzburg (Aljaž Predan) bo gostil Celovec (Rok Tičar), Beljak pričakuje graške panterje (Ken Ograjenšek, Adis Alagić), Dornbirn bo četrto zaporedno zmago lovil proti Innsbrucku, zadnji Dunaj pa bo palice prekrižal z Bratislavo.

ICEHL, 10. krog Sobota, 16. oktober

Black Wings Linz : Pustertal 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)

Bolzano : Fehervar AV19 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Nedelja, 17. oktober

18.00 HK SŽ Olimpija - Orli Znojmo

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - EC KAC (Rok Tičar)

VSV Beljak - Graz 99ers (Ken Ograjenšek, Adis Alagić)

Dornbirn - Innsbruck

Vienna Capitals - iClinic Bratislava