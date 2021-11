Olimpija prvi tekmec nekdanjega trenerja, en novinec pripravljen, drugi ne

Petek prinaša zanimivo tekmo, ki bi lahko bila precej nabita s čustvi, pa čeprav se bosta pomerila vodilno in zadnje moštvo tekmovanja. Olimpija bo gostovala pri Linzu, pri katerem se bo kot trener v ICEHL premierno predstavil Raimo Summanen.

59-letnik je konec januarja prevzel trenersko taktirko Ljubljančanov, z njimi osvojil Alpsko ligo, v državnem prvenstvu pa se mu je zalomilo proti Jesenicam, ki jih je vodil zdajšnji trener Olimpije Mitja Šivic. Finec s pestro preteklostjo, ki je svoja čustva nemalokrat pokazal tudi na ljubljanski klopi, se je po sezoni poslovil od Ljubljane, pred dnevi pa se je za novo službovanje dogovoril v nekaj ur oddaljenem Linzu.

Summanen prišel, Umičević moral oditi

Vodstvo tega se je po skromnem rezultatskem začetku sezone za sodelovanje zahvalilo Danu Cemanu, vlogo glavnega trenerja zaupalo Summanenu in se presenetljivo poslovilo od enega ključnih členov napada Dragana Umičevića, kar je pri severnih sosedih sprožilo številna ugibanja.

Predsednik Peter Nader, ki je igralcem razkril razloge za razhod, meni, da je bila to pravilna odločitev. Ta ni navdušila še enega velikega kalibra Linza Briana Leblerja, ki je na vprašanje Kronen Zeitunga o dogajanju dejal le: "Brez komentarja."

Moštvi sta se v tej sezoni srečali že trikrat, v Tivoliju je dvakrat zmagala Olimpija, Linz pa je doma slavil po podaljšku. Foto: HKO/Sportida

Občutki o odnosih ostanejo

Splet okoliščin je hotel, da bo kot trener Linza, pri katerem igra slovenski branilec Blaž Gregorc, debitiral prav na tekmi proti Olimpiji. Moštvi sta se v tej sezoni srečali že trikrat, zeleno-beli so doma obakrat zmagali (6:3, 3:0), v Avstriji pa je po podaljšku zmagal Linz. Ta bo Ljubljančane gostil pred praznimi tribunami.

"Glede na to, kako se je do fantov obnašal lani, bo kar zanimiv dvoboj. Občutki o odnosih ostanejo in lani ti v slačilnici, če vprašate fante, po večini niso bili dobri, zato imajo fantje kaj pokazati," je o obračunu proti Summanenu dejal Šivic, ki je v torek napovedal, da se jim pridružujeta branilca Mitja Robar in Aljoša Crnovič. Prvi bo v kadru, drugi še ne, saj stvari še niso urejene, tako da zelene luči še nima.

Preprosto, z veliko drsanja in boja

Ljubljanski tabor še naprej ne more računati na poškodovanega vratarja Paava Hölsäja ter branilca Joono Ervinga in Tineta Klofutarja. V ekipi Linza bo kar nekaj sprememb, debitiral bo Colin Smith, ki so ga pripeljali po slovesu od Umičevića, po poškodbi se vračata napadalec Will Pelletier in branilec Raphael Wolf, ki je okreval vse od poletja, po bolezni pa naj bi bili nared tudi Andris Dzerins, Julian Pusnik in Gerd Kragl.

"Najboljšega 'play-makerja' so zamenjali in s tem v ekipo poslali sporočilo, v katero smer želijo iti. Ob takih spremembah ima ekipa dodaten motiv. Pričakujemo težko tekmo, nasprotnika, ki bo naredil vse za zmago. Moramo biti boljši, kot smo bili proti Salzburgu, odločni v igri brez ploščka. Igrati moramo svoj hokej, s štirimi peterkami, preprosto, z veliko drsanja in boja. V tem primeru lahko upamo na najboljše," dodaja Šivic.

Olimpija bo po večerni tekmi v nedeljo gostovala še v Salzburgu.

Salzburžani v derbiju kroga gostujejo pri drugouvrščenem madžarskem moštvu. V nedeljo bodo gostili Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Derbi na Madžarskem, Celovec zdesetkan, Innsbruck prestavil še tretjo tekmo

Derbi kroga bo na Madžarskem, kjer se bo drugi Fehervar, ki ima za seboj dva poraza, pomeril s tretjim Salzburgom. Rdeči biki, ki jih je v osmini finala lige prvakov v sredo izločil Rouen, prihajajo po peto zaporedno zmago v ICEHL. Tudi tokrat bodo oslabljeni, med tistimi, ki še niso pripravljeni, je tudi slovenski napadalec Aljaž Predan.

Celovčani, ki so prav tako končali nastope v ligi prvakov, gostujejo pri Dornbirnu, kjer še naprej ne bodo mogli računati na poškodovano deveterico, med katero je tudi Andrej Tavželj. V Gradec s popotnico treh zmag prihaja Pustertal, Beljak pa gosti vse bolj razpoloženi Dunaj.

Zaradi okužb s covid-19 v taboru Innsbrucka je prestavljena še tretja tekma Tirolcev, ki bi morali gostovati na Češkem.

Bolzano ima tekmovalni počitek, saj bi se moral meriti z Bratislavo. Italijanski klub je sredi tedna zaradi okužb v taboru tekmeca ostal brez povratne tekme osmine finala lige prvakov in napredovanja, kar je sprožilo veliko razočaranje. A kot pišejo tuji medi, so se klubi strinjali, da v primeru težav s covid-19 šteje le rezultat ene tekme.

Liga ICEHL, 21. krog Petek, 26. november

19.15 Steinbach Black Wings Linz - HK SŽ Olimpija

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Dornbirn - EC KAC (Rok Tičar)

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - Val Pusteria

VSV Beljak - Vienna Capitals Orli Znojmo - Innsbruck - prestavljeno