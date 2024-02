Olimpija nad prvake z novo močjo

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 palice prekrižali z branilcem naslova IceHL Salzburgom. V Tivoliju jim bo pomagal tudi novi član, finski napadalec Oliver Kiljunen , ki se je ekipi v upanju na končnico pridružil do konca sezone.

Olimpija bo do konca rednega dela (23. februar) odigrala še štiri tekme. Ljubljančani so si že zagotovili vsaj dodatne boje za četrtfinale. V teh se bodo moštva, ki bodo redni del končala na mestih med 7. in 10., pomerila za dve preostali četrtfinalni vstopnici.

Šest četrtfinalistov bo znanih že po takoj po rednem delu, do konca katerega zmaje čaka zelo zahteven razpored, saj igrajo še s štirimi ekipami z vrha lestvice. Ob 19.15 gostijo tretji Salzburg, v nedeljo gostujejo pri vodilnem Celovcu, naslednji teden pa sledita še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri četrtem Linzu.

Finska moč v napadu

Že zvečer bo Olimpiji v napadu proti branilcem naslova pomagal novi član, 26-letni Oliver Kiljunen, ki se je v Ljubljano preselil iz finskega prvoligaša Pelicans iz Lahtija. Dres tega je 184 centimetrov visoki napadalec v letošnji sezoni oblekel le na desetih tekmah, z najkakovostnejšo finsko Liigo se je srečal že v lanski in predlanski sezoni, pred tem pa igral v drugi finski ligi Mestis in mlajših selekcijah.

"V boj za končnico želimo vstopiti pripravljeni. Na mestih napadalcev imamo težave s poškodbami, zato smo želeli povečati globino. Kiljunen je vsestranski igralec, ki mu je naš stil hokeja domač in se bo lahko hitro vklopil v sistem igre," je prihod Finca komentiral direktor Anže Ulčar.

Salzburžani lahko v Tivoliju potrdijo neposredno uvrstitev v končnico, v kateri sta že Celovec in Fehervar.

Huda zadnja bitka za šesterico

Drugi Fehervar (Anže Kuralt) bo gostil Linz, ki se drži prve šesterice, za pomembne točke v boju za neposredno uvrstitev v končnico se bosta na Koroškem udarila Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) in lanski finalist Bolzano. Drugo koroško moštvo Celovec (Jan Muršak) gostuje pri odpisanemu Dunaju (Rok Tičar), za katerega bo prihodnji teden konec sezone. To bosta končala tudi Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) in Asiago, ki se bosta na avstrijskem Štajerskem pomerila med seboj.

Liga ICE

Petek, 16. februar:

Lestvica:

