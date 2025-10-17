Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 gostili serijskega zmagovalca lige ICE Salzburg, s katerim je zdajšnji trener ljubljanske ekipe Ben Cooper v zadnjih štirih sezonah slavil štiri naslove prvaka. Za rdeče bike, ki so si sredi tedna zagotovili napredovanje v osmino finala lige prvakov, sta v preteklosti igrali tudi vidni okrepitvi Olimpije, T. J. Brennan in Nicolai Meyer. Obe ekipi sta na zadnjih štirih tekmah trikrat izgubili, Olimpija je še vedno vodilna z 20 točkami, Salzburg ima na računu tri točke manj. V Ljubljani se bo danes mudil tudi direktor tekmovanja Christian Feichtinger.

Enajsti krog IceHL prinaša bitko starih znancev iz Ljubljane in Salzburga. Tekma bo imela nekoliko večji čustven vložek za trenerja Olimpije Bena Cooperja, ki je pred poletnim prihodom pod Rožnik štiri leta deloval na Solnograškem. Pri Salzburgu je med letoma 2021 in 2025 opravljal vlogo pomočnika trenerja in z njim osvojil štiri zaporedne lovorike IceHL.

Cooper: Tekma s posebnim pomenom, a to ne bo vplivalo na moj način vodenja

"Vedno je razburljivo igrati proti vrhunski ekipi, kot je Red Bull Salzburg. Kadarkoli igraš proti aktualnemu prvaku lige, želiš prikazati svojo najboljšo predstavo. Imajo veliko odličnih igralcev, ki so zelo tekmovalni in znajo zmagovati na težkih tekmah. Nas pa taki izzivi navdušujejo, da na ledu pokažemo svoj maksimum. Zame osebno ima ta tekma poseben pomen, saj dobro poznam veliko njihovih igralcev in članov strokovnega štaba ter imam tam nekaj zelo dobrih prijateljev. Lepo jih bo spet videti. Vsekakor pa to ne bo vplivalo na način, kako vodim ekipo. Vsako tekmo skušamo odigrati z enakim pristopom. Želimo zmagati na vsaki tekmi, ne glede na to, kdo je nasprotnik pred nami," je pred večernim obračunom v klubski mikrofon dejal 48-letni kanadski trener na ljubljanski klopi.

Trener Olimpije Ben Cooper je zadnje štiri sezone deloval v trenerskem štabu Salzburga in z njim osvojil štiri naslove prvaka lige ICE. Foto: Guliverimage

Dres Salzburga sta v preteklosti nosila dva Olimpijina tujca. Američan T. J. Brennan je naslov prvaka z njim osvojil leta 2022, danski napadalec Nicolai Meyer pa v letih 2023 in 2024.

Trije porazi na zadnjih štirih tekmah



Obe moštvi sta odigrali deset tekem, obe v zadnjem času igrata toplo-hladno, na zadnjih štirih srečanjih sta po trikrat izgubili. Olimpija z 20 točkami v dvoboj vstopa kot vodilna, Salzburg ima na šestem mestu le tri točke manj.

V Ljubljani se danes mudi direktor lige Christian Feichtinger. Foto: Domen Jančič

Prihaja direktor lige

V Ljubljani se danes mudi tudi direktor lige Christian Feichtinger. Z vodstvom kluba bo razpravljal o prihodnosti in razvoju lige, nagovoril goste poslovnega dogodka, ki ga prirejajo z organizacijo Advantage Austria, predviden pa je tudi ogled večerne tekme.

Za Olimpijo bo to tretja zaporedna domača tekma, po kateri jo v ligi ICE čakajo štiri gostovanja. Prvo v nedeljo pri Pioneers Vorarlberg.

Skromni Linz pri novincu, Tičarjevi na Predarlskem

Hokejisti Linza (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan), ki so skromno začeli sezono, gostujejo pri novincu Ferencvarošu, Pustertal Roka Tičarja, ki mu gre odlično, se odpravlja na gostovanje k Vorarlbergu. Linzu ne gre po željah, zaseda zadnje mesto, zvečer bo gostoval pri novincu. Foto: Aleš Fevžer

Celovčani imajo veliko težav s kadrom, med poškodovanimi sta tudi slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc, zaradi osebnih razlogov pa se je v domovino vrnil prvi vratar Sebastian Dahm. Korošci so v torek ostali brez napredovanja v izločilne boje lige prvakov, bodo pa v ligi ICE napadali četrto zaporedno zmago, in sicer na Dunaju.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) bo na zmagovitih tirnicah poskušal ostati v Innsbrucku, Beljačani pa pričakujejo Gradec.

