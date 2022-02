Po polomiji vstopajo v teden, ki lahko prinese in odnese veliko. "Dvigniti se morajo sami."

Hokejisti HK SŽ Olimpija po hudem nedeljskem porazu, ko so v Tivoliju s kar 0:8 izgubili proti Znojmu, v zadnji teden rednega dela sezone vstopajo na Predarlskem pri Dornbirnu. Zmaji so trenutno deveti in še vedno v igri za prvo šesterico, ki se neposredno uvrsti v končnico. "Sami se bodo morali dvigniti, ne morem se jaz namesto njih boriti na buliju, namesto njih sprejemati pravilne odločitve," po nedeljski polomiji in pred večernim gostovanjem pravi trener Ljubljančanov Mitja Šivic.