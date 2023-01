Novo slovo od Olimpije

Ni še konec pestrega tedna v pisarnah HK SŽ Olimpija. V torek je z mesta glavnega trenerja kluba, ki je v rezultatski krizi, odstopil Mitja Šivic, vodstvo pa je prižgalo zeleno luč kanadskemu branilcu Carlu Neillu za selitev v nemško prvo ligo.

Predsednik Olimpije Miha Butara je v torek na vprašanje, ali lahko pričakujemo še kakšen odhod drugih tujcev, dejal: "Za zdaj za nobenega drugega tujca nismo dobili nobene ponudbe. Iščemo pa sami določene okrepitve. Je pa tudi res, da imamo v tem trenutku kar nekaj branilcev v klubu in morda od koga od teh pričakujemo, da bo naredil korak naprej." Ob tem je dodal, da si želi, da bi trenersko vprašanje razrešili že do današanje tekme.

"Na podlagi razpleta sezone smo se dogovorili, da se vrne v Veliko Britanijo"

Ljubljančanom je to uspelo, že v četrtek so predstavili novega trenerja, Finca Anttija Karhulo, in dodali, da se z novim trenerjem obeta tudi nekaj sprememb v ekipi. Prvo so potrdili v petek, in sicer, da zeleno-beli tabor zapušča Marc-Olivier Vallerand, ki se je pred sezono v Olimpijo vrnil kot najodmevnejša okrepitev. Kanadčan se je v začetku tekmovalnega obdobja poškodoval, okreval več kot dva meseca in se decembra vrnil v tekmovalni ritem.

V ICEHL je odigral 17 tekem in vknjižil 13 točk (pet zadetkov, osem asistenc), kariero pa bo nadaljeval v Veliki Britaniji, kjer je v zadnjih petih letih preživel tri sezone.

"Marc-Olivier Vallerand je odličen igralec, ki pa žal letos zaradi poškodb ni igral toliko, kot smo si želeli. Na podlagi celotnega razpleta sezone smo se dogovorili, da se vrne v Veliko Britanijo in na pozitiven način zaključi sezono. Mi pa nadaljujemo z osvežitvijo ekipe in morda bo prišlo še do kakšnih sprememb," je ob odhodu Valleranda v klubski izjavi dejal direktor HK SŽ Olimpija Anže Ulčar.

To je še tretji odhod Olimpijinega tujca v novo okolje, kanadski napadalec Joseph Garreffa, ki ni izpolnil pričakovanj kluba, se je pred tedni preselil na Slovaško.

Olimpija bo zvečer gostovala v Gradcu. Foto: Werner Krainbucher

Zvečer gostovanje v Gradcu

Olimpijo zvečer čaka ena od ključnih tekem v boju za deseterico, ki klubom daje možnost, da so po rednem delu še v igri za končnico. Gostovali bodo pri nesporednem tekmecu za deseterico Gradcu. Ta ima na desetem mestu devet točk prednosti pred Ljubljančani, je pa odigral dve tekmi več.