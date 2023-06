Pred petimi leti so že dobili prvo tekmo, nato pa ...

Ob drugi uri zjutraj bodo odigrali drugo finalno tekmo lige NHL. Vegas Golden Knights, ki so prvo po izvrstni zadnji tretjini dobili s 5:2, še drugič gostijo Florido Panthers. Pred petimi leti so že zmagali na prvi finalni tekmi, nato pa ...

Vegas Golden Knights so pred petimi leti kot novoustanovljen klub že igrali v velikem finalu lige NHL in dobili prvo tekmo. Verjeli so, da so na poti proti zgodovinskemu dosežku. Pravzaprav so se že videli, kako dvigajo Stanleyjev pokal. A se je finalna serija že na drugi tekmi obrnila na glavo. Še več: Washington Capitals so dobili štiri zaporedne tekme in Stanleyjev pokal osvojili s 4:1 v zmagah.

Sedmerica zdajšnjih hokejistov Vegasa, ki je bila že takrat zraven, to bolečino in razočaranje še kako dobro pomni. In je odločena, da se ne ponovi. "Zdaj smo bolj ponižni. Vemo, da še nič ne pomeni, če si zmagal na prvi tekmi. Osredotočeni smo samo na naslednjo in tako bomo šli na vsako naslednjo," je poudaril Jonathan Marchessault.

Liga NHL, finale, druga tekma: