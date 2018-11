Anže Kopitar želi še drugič priti do druge zaporedne

V severnoameriški hokejski ligi NHL je v noči na četrtek na sporedu kar 14 tekem, na delu so tudi Los Angeles Kings, ki so trenutno najslabše moštvo v ligi, a so na zadnji tekmi zmagali. Anže Kopitar in soigralci gostijo Colorado Avalanche in upajo, da jim bo šele drugič v tej sezoni uspelo povezati dve zmagi.